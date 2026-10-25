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ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града
Снимка: БТА

В две области има неявили се членове на Секционните избирателни комисии

Изборният ден ще приключи в 20:00, но ако има чакащи гласоподаватели пред секциите, времето за гласуване може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова. 

Всички секционни избирателни комисии в страната са започнали работа, няма неотворени секции. Има смяна на членове в някои СИК - Враца, Бургас, Видин, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч. В Русе и Смолян и София-област има двама неявили се.

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