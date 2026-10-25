Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев упражни правото си на глас на президентските избори тази сутрин в 8:30 часа. След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него ще отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната и няма да допусне България да изпадне в международна изолация.

„Днес гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи България да бъде в изолация“, посочи Мирчев.

По думите му бъдещият държавен глава трябва да бъде независим от изпълнителната власт и да гарантира равенството на гражданите пред закона.

„Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта. Гласувах за президент, за който всички ще бъдат равни пред закона. Гласувах за президент, който няма да бъде придатък на изпълнителната власт“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев отправи и призив за активно участие в изборите, като подчерта значението на вота за бъдещата посока на страната.

„Надявам се хората да бъдат патриоти и да излязат, за да направят ясен вот къде трябва да бъде България“, каза той.

В изказването си политикът отправи и критики към управлението, като заяви, че според него промените са само привидни.

„Фасадата се смени, фирмите отзад са същите. Трябва да си върнем страната и да имаме един президент, който да бъде истински коректив на тази власт“, допълни Ивайло Мирчев.