Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта, заяви съпредседателят на ДБ

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев упражни правото си на глас на президентските избори тази сутрин в 8:30 часа. След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него ще отстоява европейската и евроатлантическата ориентация на страната и няма да допусне България да изпадне в международна изолация.

„Днес гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи България да бъде в изолация“, посочи Мирчев.

По думите му бъдещият държавен глава трябва да бъде независим от изпълнителната власт и да гарантира равенството на гражданите пред закона.

„Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта. Гласувах за президент, за който всички ще бъдат равни пред закона. Гласувах за президент, който няма да бъде придатък на изпълнителната власт“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев отправи и призив за активно участие в изборите, като подчерта значението на вота за бъдещата посока на страната.

„Надявам се хората да бъдат патриоти и да излязат, за да направят ясен вот къде трябва да бъде България“, каза той.

В изказването си политикът отправи и критики към управлението, като заяви, че според него промените са само привидни.

„Фасадата се смени, фирмите отзад са същите. Трябва да си върнем страната и да имаме един президент, който да бъде истински коректив на тази власт“, допълни Ивайло Мирчев.

Още по темата

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 на НАТО

Мирчев: Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 на НАТО

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Водещи

Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие

  • Току-що
"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

  • Преди 7 минути
ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

  • Преди 13 минути
Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

  • Преди 23 минути
Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

  • Преди 26 минути
Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

  • Преди 33 минути
Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

  • Преди 34 минути
Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

  • Преди 34 минути
Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

  • Преди 42 минути
20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

  • Преди 46 минути
Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

  • Преди 52 минути
Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

  • Преди 54 минути