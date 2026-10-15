Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Премиерът дължи отговор - Как България ще разчита на съюзниците си за защита срещу руската агресия, ако самият той приветства отслабването на икономическия натиск върху Кремъл? Това посочи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация във Фейсбук.

“Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а от Европа очаква солидарност и защита в Черно море. На срещата на европейските лидери в Брюксел Радев е изразил подкрепа за сделката за руския дизел. В същото време масово европейските лидери я определят като „подарък за Путин“, шведският премиер Улф Кристершон предупреждава, че тя увеличава възможностите на Русия да финансира войната, а италианският премиер Джорджа Мелони я нарича опасен ход, който легитимира Москва и отслабва санкциите”, подчерта Мирчев.

Политическият лидер смята икономическата логика зад сделката между Тръмп и Путин за особено съмнителна, тъй като първоначално договорените 300 000 тона дизел се равняват на приблизително два часа световно потребление.

“Русия има сериозни затруднения с рафинерийния си капацитет. Няма гаранция за трайно поевтиняване на горивата, но има реално санкционно облекчение и възможност за допълнителни приходи за Кремъл”, разясни Мирчев.

Народният представител не спести критиките си към противоречието в поведението на българския премиер, който търси европейска солидарност срещу руската военна заплаха и едновременно с това подкрепя икономическите облекчения, които позволяват на Путин да продължи войната.

“Затова от “Демократична България” предлагаме конкретни действия, а не декларации - изграждане на черноморски щит в рамките на НАТО, чрез съвместни действия на България, Румъния и Турция, засилено радиолокационно наблюдение, допълнителни съюзнически сили по крайбрежието, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове”, добави Мирчев.

Формацията изисква и създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността, което да оценява и управлява икономическите рискове от кризата, включително за доставките на горива, зърно и други стратегически стоки. Мирчев припомни, че ДБ вече предложи компенсация от 20 евроцента на литър, финансирана чрез свръхпечалбите на „Лукойл“ и допълнителните приходи от ДДС.

“България има нужда от защита на корабоплаването, сигурност за икономиката и последователна съюзническа политика”, заключи Мирчев.