„Топлофикация София“ е фактически фалирало дружество, а възлагането на нов анализ от Световната банка само отлага предприемането на реални мерки".

Това заяви бившият енергиен министър Александър Николов в ефира на „Денят ON AIR“. Според него решението за изготвяне на доклада е взето без необходимата координация с „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг и Министерството на енергетиката.

„Сега просто се купува време, така че никой отново да не е виновен“, коментира Николов. Той посочи, че повече от десетилетие не са предприемани достатъчно действия за преструктуриране на задълженията и модернизиране на дружеството.

По думите му продължаващите аварии по топлопреносната мрежа крият и риск за електроразпределителната система, ако повече домакинства започнат да се отопляват с електричество.

„В този период те няма да получават услуга, ще имат много високи сметки, а има и шанс да останат и на тъмно, и студено“, предупреди бившият министър.

Николов определи ситуацията като резултат от дългогодишно бездействие и корупция. Той припомни, че през 2022 г. е имало възможност за привличане на технологичен партньор, който да поеме външното управление на „Топлофикация София“, но предложението е било блокирано.

Според него финансовите проблеми на дружеството няма да засегнат единствено София, а могат да имат последствия за цялата страна.

В разговора беше обсъдена и сделката за активите на „Лукойл“. По думите на Николов основният въпрос за България трябва да бъде как рафинерията ще работи в интерес на обществото, а не как ще бъде структурирана корпоративната сделка.

Той подчерта необходимостта от пълна прозрачност, контрол върху произхода на капитала на бъдещия собственик и гаранции за конкурентни цени на горивата за бизнеса и потребителите.

„Дискусията в България, която трябва да имаме, е как активът работи максимално в полза на обществото“.

Попитан дали България може да блокира сделката, той изрази съмнение, че това е възможно, освен ако не възникне сериозен правен риск, свързан с произхода на капитала.