Община Приморско временно преустановява електрозахранването на осветителните съоръжения по крайбрежната алея от тази вечер, 27 ноември, заради очакван силен североизточен вятър и морско вълнение до 5 бала. Това съобщи кметът на общината Иван Гайков, предаде БТА.

Мерките са превантивни и се налагат заради опасност от заливане на съоръженията с морска вода и възникване на електрически аварии. Осветлението ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка.

От общинската администрация призовават жителите и гостите на Приморско да проявяват повишено внимание през целия период на неблагоприятните метеорологични условия и да избягват преминаването в близост до морския бряг.

По-рано днес Община Царево призова жителите и гостите на територията си да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември. Предупреждението се основава на прогнозните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).