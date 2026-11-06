Голяма метална конструкция изплува на плажа в Приморско

Голяма метална конструкция е изплувала тази сутрин на Северния плаж в Приморско.

Предполага се, че съоръжението може да е част от корабно оборудване, товарна платформа или врата на корабен контейнер, съобщава БНТ.

По конструкцията се забелязват елементи, които наподобяват заваръчни съединения, но засега не е ясно от какво се е откъснала и изобщо как е попаднала в морето.

Кметът на Приморско Иван Гайков заяви, че металната конструкция се е вкопала в пясъка на брега, което затруднява изваждането ѝ.

"В момента се правят опити съоръжението да бъде премахнато от плажа".

По-рано днес стана ясно, че е открит дрон на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла".

Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, съобщава НОВА ТВ.

"Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев.

"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.

За безпилотния апарат са уведомени военните сили и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.