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Откриха ирански дрон с надпис „Шахед“ край Шабла

Откриха ирански дрон с надпис „Шахед“ край Шабла
Кметът на Шабла Мариян Жечев

"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.

Откриха дрон на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла".

Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, съобщава НОВА ТВ.

"Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев.

"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.

За безпилотния апарат са уведомени военните сили и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.

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