Откриха ирански дрон с надпис „Шахед“ край Шабла
"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.
Откриха дрон на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла".
Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, съобщава НОВА ТВ.
"Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривоопасен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев.
"Шахед" са ирански ударни дронове камикадзе.
За безпилотния апарат са уведомени военните сили и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.