Пътната безопасност и наркотиците - най-големите предизвикателства пред полицията в Русе

Противодействието на разпространението на наркотици и пътната безопасност са сред основните предизвикателства пред полицията в Русе, заяви директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе старши комисар Петър Ванев по време на церемония по повод предстоящия професионален празник на българската полиция – 8 ноември, Денят на Свети Архангел Михаил.

„Това са основните фокуси, по които работим, за да гарантираме един по-спокоен град и област“, каза Ванев и поздрави служителите на полицията за техния дълг, отговорност и усилия в полза на обществото.

По думите му работата им е насочена към това Русе и регионът да бъдат по-сигурно и спокойно място за живеене, въпреки трудностите, с които се сблъскват ежедневно, информира dariknews.

Ванев изрази увереност, че полицията ще продължи да работи за гарантиране на справедливостта и спокойствието на гражданите. По думите му има засилен интерес към постъпване на работа в системата на МВР. Той отчете, че в момента за едно свободно място се конкурират около 20 кандидати.

Според директора на ОДМВР – Русе това е добър показател и знак за потенциала за развитие на институцията.

Тържествената церемония се състоя пред сградата на ОДМВР – Русе. Беше отслужен водосвет за здраве и благоденствие, след което бяха поднесени венци и цветя пред монумента „Признателност и слава“ в памет на поколенията служители на МВР, посветили живота си на обществото.

Сред присъстващите бяха кметът на Русе Пенчо Милков, заместник областният управител Валери Йорданов, административният ръководител на Окръжната прокуратура в Русе Радослав Градев и представители на военното формирование в града.

След церемонията в сградата на областната дирекция се състоя тържествено събрание по повод професионалния празник на служителите на МВР.