Дидие Дешан набързо отказа на Манчестър Юнайтед

Дидие Дешан няма намерение да застава начело на Манчестър Юнайтед, твърдят медиите във Франция. Бившият селекционер на Франция е бил потърсен от „червените дяволи", но е отхвърлил тази възможност още в зародиш. Причината е нежеланието му да се завръща в треньорската професия на този етап.

Манчестър Юнайтед проучва Дидие Дешан, французинът има съмнения за „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед стартира кошмарно сезона във Висшата лига 17 място със 7 точки от 9 мача. Твърди се, че треньорът Майкъл Карик ще бъде уволнен съвсем скоро и ръководството проучва възможността за негов заместник. Дешан е едно от имената в списъка заради своя опит и успехи както като треньор, така и като футболист.

В момента Дешан се наслаждава на почивка, тъй като договорът му начело на Франция изтече и не бе подновен. Начело на „петлите" застана бившият му съотборник в националния отбор Тиери Анри. Френските медии съобщават, че името на Дешан е свързано и с Ювентус, а наскоро е отказал примамлива оферта от саудитския Ал Хилал.