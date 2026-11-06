Дидие Дешан набързо отказа на Манчестър Юнайтед
Бившият селекционер на Франция за момента няма намерение да се връща във футбола
Дидие Дешан няма намерение да застава начело на Манчестър Юнайтед, твърдят медиите във Франция. Бившият селекционер на Франция е бил потърсен от „червените дяволи", но е отхвърлил тази възможност още в зародиш. Причината е нежеланието му да се завръща в треньорската професия на този етап.
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Манчестър Юнайтед стартира кошмарно сезона във Висшата лига 17 място със 7 точки от 9 мача. Твърди се, че треньорът Майкъл Карик ще бъде уволнен съвсем скоро и ръководството проучва възможността за негов заместник. Дешан е едно от имената в списъка заради своя опит и успехи както като треньор, така и като футболист.
В момента Дешан се наслаждава на почивка, тъй като договорът му начело на Франция изтече и не бе подновен. Начело на „петлите" застана бившият му съотборник в националния отбор Тиери Анри. Френските медии съобщават, че името на Дешан е свързано и с Ювентус, а наскоро е отказал примамлива оферта от саудитския Ал Хилал.