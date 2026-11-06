Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Съдът в Белград остави за 30 дни в ареста шеф на спецчастите и още осем полицаи за изтезания на студенти

Съдът в Белград остави за 30 дни в ареста шеф на спецчастите и още осем полицаи за изтезания на студенти

Решението е на съдия по предварителното производство към Първи основен съд в Белград и е постановено по искане на прокуратурата. Деветимата бяха задържани първоначално за 48 часа, а сега остават в ареста за срок до 30 дни.

Сръбски съд разпореди задържането за срок до 30 дни на девет настоящи и бивши служители на МВР, заподозрени в побой, изтезания и заплахи срещу студенти и граждани, отведени в гаража на сръбското правителство след протестите през август 2025 г. Сред заподозрените е и Игор Жмирич, командир на Специалното антитерористично звено (SAJ).

Решението е на съдия по предварителното производство към Първи основен съд в Белград и е постановено по искане на прокуратурата. Деветимата бяха задържани първоначално за 48 часа, а сега остават в ареста за срок до 30 дни.

Според обвинението на 14 август, между 22:30 и 01:00 часа, в гаража на сръбското правителство служителите са използвали физическа сила и заплахи срещу задържани студенти и други граждани. Целта била да получат информация чрез принуда, да сплашат пострадалите и да им наложат незаконно наказание.

Прокуратурата твърди, че действията са извършени от длъжностни лица при изпълнение на служебните им функции и съдържат признаци на тежко престъпление, свързано с насилие и изтезания.

Страх от натиск върху свидетелите

Един от основните мотиви за задържането е опасността заподозрените да повлияят на пострадалите и останалите свидетели, както и да укрият, унищожат или подправят доказателства.

Допълнително притеснение за прокуратурата е фактът, че осем от задържаните продължават да работят в сръбското Министерство на вътрешните работи, а деветият е служител в Дирекцията за изпълнение на наказателните санкции. Според обвинението съществува и риск те да извършат ново престъпление.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Студентка разказа за заплахи с изнасилване

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, след като студентката Николина Синджелич публично разказа за преживяното в гаража на правителството. Тя твърди, че Марко Кричак, свързван от студентите с инцидента, я е заплашил с изнасилване.

Прокуратурата предстои да разпита Кричак във връзка с разследването, както и пострадалите и други свидетели. Ще бъдат събирани допълнителни доказателства за установяване на всички обстоятелства около предполагаемото насилие.

Паралелно разследване срещу Кричак

Името на Марко Кричак вече е замесено и в друго разследване. Той и Бошко Секулович, началник на Службата за борба с престъпността, бяха арестувани по подозрения за злоупотреба със служебно положение и неизпълнение на служебни задължения.

Според Висшата прокуратура двамата са превишили правомощията си в периода между 12 май и 3 юни 2026 г., с което са нарушили правата на бившия началник на белградската полиция Веселин Милич.

Разследването е свързано с убийството на Александър Нешович, извършено на 12 май 2026 г. в ресторант „27“ в белградския квартал Сеняк.

Има и отделни подозрения, че на 16 май Кричак, заедно с други неидентифицирани полицаи, е малтретирал и измъчвал собственика на ресторанта Н.Л. в помещенията на отдела за криминална полиция.

Разследването на предполагаемите изтезания над студенти и граждани продължава. Предстои прокуратурата да установи индивидуалната роля на всеки от деветимата заподозрени.

 

Още по темата

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

Румъния отново вдигна два F-16 заради въздушна цел край границата с Украйна

Книга за цар Самуил беше представена на сръбски език в Белград

Книга за цар Самуил беше представена на сръбски език в Белград

"Приготвяйте си паспортите": Турските медии приветстват визова либерализация с България

"Приготвяйте си паспортите": Турските медии приветстват визова либерализация с България

Еди Рама: Протестите в Албания и Сърбия са "две напълно различни реалности"

Еди Рама: Протестите в Албания и Сърбия са "две напълно различни реалности"

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Водещи

Сигнал за бомба на борда: Самолет със 102 пътници кацна в Букурещ

Сигнал за бомба на борда: Самолет със 102 пътници кацна в Букурещ

  • Преди 1 минута
Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

  • Преди 2 минути
Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Радев: „Ножицата" между внос и износ непрекъснато расте в полза на вноса

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Студенти без парно и топла вода: Вълчев поиска спешен план от Терзиев

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. ще поеме тежестта на милиарди неразплатени задължения

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

Симона Иванова се класира за втори финал на Младежките олимпийски игри

  • Преди 28 минути
Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

Бюджет 2027 г.: Държавният дълг ще надхвърли 39 млрд. евро

  • Преди 32 минути
"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

"Светът е по-тих без него": Йорданка Фандъкова с емоционално сбогуване с Вежди Рашидов

  • Преди 33 минути
Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Увеличават ученическите стипендии с 20% през 2027 г., не са променяни от 2017 г.

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

Защо Бюджет 2027 се представя в УНСС? Ректорът разкри кой е отправил поканата

  • Преди 40 минути
Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

Братът на Джуд Белингам стана национал на Англия

  • Преди 47 минути
Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Радев при представянето на бюджета: Нашата цел е една - българите да живеят по-добре

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

Реал Мадрид се пребори за подписа на 16-годишен вундеркинд

  • Преди 1 час
278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

278 години присъда, но максимум 20 зад решетките: Заловиха издирван българин

  • Преди 1 час
Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

Официално: Започна представянето на държавния бюджет в УНСС

  • Преди 1 час