Съдът в Белград остави за 30 дни в ареста шеф на спецчастите и още осем полицаи за изтезания на студенти

Сръбски съд разпореди задържането за срок до 30 дни на девет настоящи и бивши служители на МВР, заподозрени в побой, изтезания и заплахи срещу студенти и граждани, отведени в гаража на сръбското правителство след протестите през август 2025 г. Сред заподозрените е и Игор Жмирич, командир на Специалното антитерористично звено (SAJ).

Решението е на съдия по предварителното производство към Първи основен съд в Белград и е постановено по искане на прокуратурата. Деветимата бяха задържани първоначално за 48 часа, а сега остават в ареста за срок до 30 дни.

Според обвинението на 14 август, между 22:30 и 01:00 часа, в гаража на сръбското правителство служителите са използвали физическа сила и заплахи срещу задържани студенти и други граждани. Целта била да получат информация чрез принуда, да сплашат пострадалите и да им наложат незаконно наказание.

Прокуратурата твърди, че действията са извършени от длъжностни лица при изпълнение на служебните им функции и съдържат признаци на тежко престъпление, свързано с насилие и изтезания.

Страх от натиск върху свидетелите

Един от основните мотиви за задържането е опасността заподозрените да повлияят на пострадалите и останалите свидетели, както и да укрият, унищожат или подправят доказателства.

Допълнително притеснение за прокуратурата е фактът, че осем от задържаните продължават да работят в сръбското Министерство на вътрешните работи, а деветият е служител в Дирекцията за изпълнение на наказателните санкции. Според обвинението съществува и риск те да извършат ново престъпление.

Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Студентка разказа за заплахи с изнасилване

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, след като студентката Николина Синджелич публично разказа за преживяното в гаража на правителството. Тя твърди, че Марко Кричак, свързван от студентите с инцидента, я е заплашил с изнасилване.

Прокуратурата предстои да разпита Кричак във връзка с разследването, както и пострадалите и други свидетели. Ще бъдат събирани допълнителни доказателства за установяване на всички обстоятелства около предполагаемото насилие.

Паралелно разследване срещу Кричак

Името на Марко Кричак вече е замесено и в друго разследване. Той и Бошко Секулович, началник на Службата за борба с престъпността, бяха арестувани по подозрения за злоупотреба със служебно положение и неизпълнение на служебни задължения.

Според Висшата прокуратура двамата са превишили правомощията си в периода между 12 май и 3 юни 2026 г., с което са нарушили правата на бившия началник на белградската полиция Веселин Милич.

Разследването е свързано с убийството на Александър Нешович, извършено на 12 май 2026 г. в ресторант „27“ в белградския квартал Сеняк.

Има и отделни подозрения, че на 16 май Кричак, заедно с други неидентифицирани полицаи, е малтретирал и измъчвал собственика на ресторанта Н.Л. в помещенията на отдела за криминална полиция.

Разследването на предполагаемите изтезания над студенти и граждани продължава. Предстои прокуратурата да установи индивидуалната роля на всеки от деветимата заподозрени.