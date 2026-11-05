Новини
Търси
Подкаст
Общество

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София

Западните покрайнини и бъдещето на българската общност в Сърбия във фокуса на научна конференция в София
Снимка: БТА

Третата научна конференция в София и Кюстендил събира представители на академичните среди и българската общност в Сърбия

Учени, дипломати и представители на българската общност в Сърбия се събраха в София за третата научна конференция "Западните български покрайнини - история и перспективи". Форумът е посветен на историческото развитие и съвременното положение на българите в региона.

Двудневното събитие беше открито в хотел "Рила", а утре дискусиите ще продължат в Кюстендил. Организатори са Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН), Научният институт "Западни покрайнини" и Културно-информационният център "Босилеград".

На откриването присъстваха министърът на външните работи Велислава Петрова, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, както и учени и експерти.

Форумът беше открит от доц. д-р Ангел Джонев от Института за исторически изследвания при БАН, който е член на организационния комитет. Той припомни, че началото на конференцията е поставено по повод 100-годишнината от създаването на организираното освободително движение на българите от Западните покрайнини.

Джонев отбеляза, че през последната година Научният институт "Западни покрайнини" е станал по-видим заради събития, свързани с държавната граница.

"Научният институт "Западни покрайнини" не е една строго научна организация, която се е затворила в кабинетите си. Тя изследва миналото и днешните дни", каза Джонев. Той изрази увереност, че работата на института ще продължи, тъй като според него съществуващите пречки са временни.

Съветникът по външната политика на министър-председателя Юлиан Китипов прочете поздравително слово от името на премиера Румен Радев. В него министър-председателят подчертава, че правителството ще продължи да отдава приоритет на политическия диалог със Сърбия, като въпросите, свързани с българското национално малцинство, остават важна част от него.

Според Радев опазването на българската идентичност и свободното изразяване на културата, езика и традициите на сънародниците ни са основни условия за реалното решаване на натрупаните проблеми.

В поздравителното слово премиерът отправи послание към българите в Сърбия във връзка с предстоящите на 8 ноември избори за национални съвети на националните малцинства.

"Моят апел към нашите сънародници е да участват активно и да изберат такива представители, които реално да защитават правата на българското национално малцинство", посочва премиерът.

Директорът на Института за исторически изследвания при БАН доц. д-р Надя Филипова отбеляза широкия състав на участниците във форума. Сред тях са дипломати, общественици от Босилеград, журналисти, учени, университетски преподаватели и музейни специалисти от София, Велико Търново, Пловдив, Русе и Троян.

Филипова подчерта, че историческото изследване на политиките на България и Сърбия помага за изграждането на съвременна, правно обоснована и балансирана политика.

По думите ѝ дискусиите за Западните покрайнини привличат все по-голямо внимание и могат да допринесат за създаването на платформи за диалог, които да гарантират правата на малцинствата.

Още по темата

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини

Учени от цялата страна обсъждат историята и бъдещето на Западните български покрайнини

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Най-важното от България на 05.11.2026 г.

Най-важното от България на 05.11.2026 г.

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Водещи

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

Над 80 случая на неправомерно каране на тротинетки от деца в Пазарджик

  • Преди 4 минути
Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

Зеленски: Русия започна да набира отвлечени украински деца в армията си

  • Преди 16 минути
Боримиров: Тази победа е за феновете

Боримиров: Тази победа е за феновете

  • Преди 20 минути
Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

Ловчанският митрополит Гавриил е в критично състояние във ВМА

  • Преди 22 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който границата спасява доброто намерение

  • Преди 25 минути
Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

  • Преди 26 минути
Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

Европейската крайна десница се дистанцира от Тръмп след изборния разгром на републиканците

  • Преди 29 минути
САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

  • Преди 35 минути
Сираков: Щастлив съм заради привържениците, реално е да продължим

Сираков: Щастлив съм заради привържениците, реално е да продължим

  • Преди 39 минути
Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

Хуманоидни роботи ще помагат за поддръжката на електрическите мрежи в Германия

  • Преди 47 минути
Най-важното от света на 05.11.26-та г.

Най-важното от света на 05.11.26-та г.

  • Преди 50 минути
Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

Слави Василев: ПП и ДБ отклоняват вниманието от бюджета с несъстоятелни теми

  • Преди 1 час
Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

  • Преди 1 час
Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

  • Преди 1 час
Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

  • Преди 1 час