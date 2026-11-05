Най-важното от България на 05.11.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще се състои утре от 13:00 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от Министерството на финансите.
Министър-председателят Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година.
Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря, се посочва в съобщението.
Столичният общински съвет на свой ред проведе дълго заседание, фокус на което бе казусът с "Топлофикация". Председателят на „Спаси София“ Борис Бонев разкритикува столичния кмет Васил Терзиев за действията му по отношение на кризата в „Топлофикация София“. По думите му цели квартали остават без отопление, докато кметът се занимава с други въпроси, сред които имотните заменки във Витоша.
„Цял Изгрев свети в червено без топло, защото този град е в авария. Вместо да урежда заменки във Витоша на бивши бизнес партньори – според БЪРД – Терзиев да прогледне и да види, че „Топлофикация“ е най-големият му проблем този мандат“, заяви Бонев на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.
Той определи доклада за имотните заменки като „далавера на гърба на софиянци“ и разкритикува Терзиев, че не го е оттеглил лично, а е оставил това на общинския съветник Бойко Димитров от ПП-ДБ в навечерието на сесията.
"ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“.
Това каза общинският съветник от партията Димитър Вучев пред журналисти. По думите му, ако в Столичния общински съвет бъде внесен доклад по темата, групата ще го разгледа. Вучев посочи още, че позицията на ГЕРБ е заявена още през 2022 г. в предишния мандат на СОС. По думите му тогава доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на процедурата.
"Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки".
Междувременно, парламентарната правна комисия приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. За шестте места в Съдийската колегия са номинирани 13 души, а за петте места в Прокурорската колегия – осем.
В седемдневен срок след изслушването вносителите могат да оттеглят кандидатурите си. След изтичането на срока правната комисия ще внесе доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите.
Номинациите ще бъдат представени в пленарната зала, където депутатите ще проведат дебат и ще гласуват. За да бъде избран, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на поне 160 народни представители. Парламентът трябва да направи избора до 19 ноември.