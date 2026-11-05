Най-важното от България на 05.11.2026 г.

Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще се състои утре от 13:00 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от Министерството на финансите.

Министър-председателят Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година.

Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря, се посочва в съобщението.

Столичният общински съвет на свой ред проведе дълго заседание, фокус на което бе казусът с "Топлофикация". Председателят на „Спаси София“ Борис Бонев разкритикува столичния кмет Васил Терзиев за действията му по отношение на кризата в „Топлофикация София“. По думите му цели квартали остават без отопление, докато кметът се занимава с други въпроси, сред които имотните заменки във Витоша.

„Цял Изгрев свети в червено без топло, защото този град е в авария. Вместо да урежда заменки във Витоша на бивши бизнес партньори – според БЪРД – Терзиев да прогледне и да види, че „Топлофикация“ е най-големият му проблем този мандат“, заяви Бонев на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.

Той определи доклада за имотните заменки като „далавера на гърба на софиянци“ и разкритикува Терзиев, че не го е оттеглил лично, а е оставил това на общинския съветник Бойко Димитров от ПП-ДБ в навечерието на сесията.

"ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“.

Това каза общинският съветник от партията Димитър Вучев пред журналисти. По думите му, ако в Столичния общински съвет бъде внесен доклад по темата, групата ще го разгледа. Вучев посочи още, че позицията на ГЕРБ е заявена още през 2022 г. в предишния мандат на СОС. По думите му тогава доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на процедурата.

"Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки".

Междувременно, парламентарната правна комисия приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. За шестте места в Съдийската колегия са номинирани 13 души, а за петте места в Прокурорската колегия – осем.

В седемдневен срок след изслушването вносителите могат да оттеглят кандидатурите си. След изтичането на срока правната комисия ще внесе доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Номинациите ще бъдат представени в пленарната зала, където депутатите ще проведат дебат и ще гласуват. За да бъде избран, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на поне 160 народни представители. Парламентът трябва да направи избора до 19 ноември.