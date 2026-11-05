ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“
Хиляди столичани са засегнати от аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.
"ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“.
Това каза общинският съветник от партията Димитър Вучев пред журналисти. По думите му, ако в Столичния общински съвет бъде внесен доклад по темата, групата ще го разгледа. Вучев посочи още, че позицията на ГЕРБ е заявена още през 2022 г. в предишния мандат на СОС. По думите му тогава доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на процедурата.
"Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки".
Сред причините за състоянието на „Топлофикация София“ Вучев посочи разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30% преди няколко дни, а дружеството служи като буфер между потребителите и пазара на суровини.
"Най-важното сега е Общината и държавата да започнат разговори, да уточнят стъпките и да действат в обща посока".
Хиляди столичани са засегнати от аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.