"ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на „Топлофикация София“.

Това каза общинският съветник от партията Димитър Вучев пред журналисти. По думите му, ако в Столичния общински съвет бъде внесен доклад по темата, групата ще го разгледа. Вучев посочи още, че позицията на ГЕРБ е заявена още през 2022 г. в предишния мандат на СОС. По думите му тогава доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на процедурата.

"Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки".

Сред причините за състоянието на „Топлофикация София“ Вучев посочи разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30% преди няколко дни, а дружеството служи като буфер между потребителите и пазара на суровини.