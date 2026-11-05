Димитър Стоянов: Изкуственият интелект е критичен фактор за отбранителното планиране

Внедряването на изкуствения интелект, автономните системи и интелигентните технологии вече не е въпрос на бъдещи планове, а критичен фактор за съвременното отбранително планиране и оперативно превъзходство, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на международната конференция AFCEA TechNet Sofia 2026. Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Юбилейният форум се провежда днес и утре в Централния военен клуб в София, под патронажа на военния министър.

Димитър Стоянов посочи необходимостта от ускорено внедряване на нови технологии в отбраната, развитие на съвместни способности със съюзниците и укрепване на технологичната независимост. Той отбеляза, че динамично променящата се среда за сигурност налага нов подход към изграждането на отбранителни способности.

„Постигането на истинска технологична независимост и стратегическа устойчивост изисква синергия и дълбока интеграция между трансатлантическите структури, европейските механизми за сигурност, националните ни институции, академичната общност и предприемаческия сектор“, каза министърът, цитиран в прессъобщението.

По думите му, именно взаимодействието между тези структури е предпоставка за изграждането на устойчива и сигурна отбранителна среда, основана на съвременни технологии и ефективно използване на наличния научен и индустриален потенциал.

Сред най-важните задачи на МО министърът открои противодействието на новите асиметрични заплахи в Черноморския регион. Той отбеляза атаките с безпилотни системи срещу търговски кораби, които създават рискове за сигурността на морските маршрути, икономическата стабилност и регионалната сигурност. За справяне с подобни предизвикателства са необходими модерни средства за ранно откриване, наблюдение и ефективно управление на системите за противодействие, посочи Стоянов.

Той припомни, че на 30 октомври България се присъедини към инициативата на съюзници от НАТО „Способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи“. Участието в нея създава възможности в бъдеще за координиране на националните усилия с тези на съюзниците, както и за използване на общия научен и индустриален потенциал при изграждането на оперативно съвместими способности за защита от съвременни въздушни заплахи, включително безпилотни летателни апарати, посочиха от МО.

Стоянов поздрави полковник (о.р.) доцент д-р Симеон Атанасов Краликов по повод неговата 85-а годишнина и му връчи плакет на МО като признание на дългогодишния му принос и всеотдайна работа за утвърждаването на AFCEA Секция „София“.

От ведомството посочиха, че през 2026 г. AFCEA International отбелязва 80 години от своето създаване. Юбилейното издание на конференцията TechNet Sofia събира представители на НАТО, държавните институции, отбранителната индустрия и академичните среди.