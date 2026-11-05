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Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)

Ултраси на Панатинайкос "на лов" за фенове на ЦСКА из улиците на Атина (видео)
БТА

Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер в мач от Лига на конференциите

Органите на реда в гръцката столица Атина имаха натоварена нощ преди мача между Панатинайкос и ЦСКА от основната фаза на Лига на конференциите

Причината за това е, че запалянковци на ПАО бяха тръгнали из улиците на града в търсене на фенове на "червените". 

В социалните мрежи се появиха видеа, в които ултрасис от най-голямата фен група на Панатинайкос Gate 13 са "на лов" за привърженици на българския гранд. 

Още в сряда през деня от ЦСКА съобщиха на своите привърженици, че гръцките власти препоръчват да не се придвижват самостоятелно до Олимпийския стадион за мача срещу ПАО от съображения за сигурност.

ЦСКА гостува на Панатинайкос днес от 22:00 часа. 

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