Продължава да расте броят на жертвите след руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Броят на жертвите при руския въздушен удар срещу пункт за раздаване на хуманитарна помощ в украинското село Комишуваха, Запорожка област, достигна 42 души. Това съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Атаката е сред най-смъртоносните срещу цивилни в Украйна през тази година.

По информация на полицията в Запорожка област до 33 души все още може да се намират под развалините. Спасителните екипи продължават издирването на оцелели, както и работата по установяване на самоличността на загиналите.

Ден по-рано Иван Федоров, съпредседател на Съвета за отбрана на Запорожка област, съобщи, че 59 души са в неизвестност.

Според украинската информационна агенция Укринформ руските сили са използвали девет авиобомби при атаката срещу подземно училище в Комишуваха. Сградата е била приспособена за пункт за раздаване на хуманитарна помощ на местното население.

Националната полиция на Украйна съобщи, че сред използваните боеприпаси е имало и тритонна планираща авиобомба от типа FAB. По данни на специализирани военни издания подобен боеприпас може да съдържа около 1,4 тона взривно вещество.

Руското Министерство на отбраната представи различна версия за случилото се. Оттам заявиха, че ударът е бил насочен срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места. Според руското ведомство при атаката са загинали до 25 украински военнослужещи.

Москва и Киев взаимно отричат умишлено да атакуват цивилни. Междувременно продължава издирването на хора под отломките, а окончателният брой на жертвите все още не е установен.