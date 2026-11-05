Учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие се проведе край Банско

Пълномащабно съвместно учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие SAREX-26 се проведе в местността Бъндеришка поляна в Пирин над Банско.

Сценарият на учението, организирано от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, включваше авиационно произшествие с пътнически самолет със 105 души на борда, превозващ орган за трансплантация, който се разбива в района на Бъндеришка поляна.

На място бяха представители на редица институции, сред които: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), както и регионалната дирекция в Благоевград и районната служба в Банско, екипи от отряда в Банско на Планинската спасителна служба (ПСС) при Български червен кръст (БЧК), групата за спасяване с кучета към ПСС при БЧК, Дирекция „Национален парк Пирин“, предава БТА.

В учението се включиха медицински екипи, както и екип на Аварийно-спасителен отряд – Благоевград, като се предвиждаше да се включат екипи на Военновъздушните сили, както и на „България Хели Мед Сървиз“. Поради метеорологичните условия в планината - гъста мъгла и дъжд, в него не се включи авиационна техника, както първоначално беше предвидено.

Основната идея на учението е да се отработи координацията в случай на произшествие със самолет на територията на страната, каза пред журналисти главният директор на ГД ГВА Анелия Маринова. Тя допълни, че на място са всички участници в системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

"Най-важно при такива инциденти е обмена на информация, координацията на екипите на място, както и привличането на допълнителни ресурси, това са част от целите, които сме си поставили днес за учението:, каза пред журналисти директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

Той посочи, че тези учения се правят ежегодно на различни места в страната, като целта е да има по-голям опит и съответно по-голяма гъвкавост. Част от дейността на пожарните екипи на учението бе да участват в гасене на пожар и спасяване на хора.