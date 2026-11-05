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Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"
Снимка: БТА

Щом Терзиев е решил, че ще бяга от отговорност, аз съм готов да я поема, каза Бонев

Председателят на „Спаси София“ Борис Бонев разкритикува столичния кмет Васил Терзиев за действията му по отношение на кризата в „Топлофикация София“. По думите му цели квартали остават без отопление, докато кметът се занимава с други въпроси, сред които имотните заменки във Витоша.

„Цял Изгрев свети в червено без топло, защото този град е в авария. Вместо да урежда заменки във Витоша на бивши бизнес партньори – според БЪРД – Терзиев да прогледне и да види, че „Топлофикация“ е най-големият му проблем този мандат“, заяви Бонев на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.

Той определи доклада за имотните заменки като „далавера на гърба на софиянци“ и разкритикува Терзиев, че не го е оттеглил лично, а е оставил това на общинския съветник Бойко Димитров от ПП-ДБ в навечерието на сесията.

Бонев припомни, че преди 565 дни „Спаси София“ е внесла доклад за независим технически одит на „Топлофикация“. Според него, ако предложението беше прието, сега щеше да има яснота за състоянието на мрежата и необходимите ремонти.

Той отправи критики и за липсата на диалог между кмета и Българския енергиен холдинг (БЕХ). По думите му последната публично известна среща между тях е била през 2024 г., а създадената от Терзиев работна група за проблемите на дружеството е заседавала само веднъж. Бонев твърди още, че преди десет дни БЕХ е поискал нова среща, но кметът не е откликнал и не е уведомил Общинския съвет.

Щом Терзиев е решил, че ще бяга от отговорност, аз съм готов да я поема“, заяви председателят на „Спаси София“.

В отговор на кризата формацията предлага три мерки. Първата е Столичният общински съвет да поеме ръчното управление на „Топлофикация“, като ръководството на дружеството се отчита пред съветниците на всеки две седмици.

Втората мярка предвижда незабавно разглеждане на два доклада – този на „Спаси София“ за бъдещето на дружеството и предложението на кмета, свързано с възможността то да бъде концесионирано.

Третото предложение е за спешни разговори с министъра на енергетиката, „Булгаргаз“, КЕВР и БЕХ. Целта е да бъде обсъдено споразумение, според което „Топлофикация“ да погасява приоритетно главницата по задълженията си, вместо средствата да отиват за лихви.

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