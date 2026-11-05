СОС отложи заменка на общински имот в Драгалевци, предложена от Васил Терзиев
Докладът, внесен в последния момент, се отлага, информираха от Общината
Общински съветници се питаха дали ще има далавера с общински имоти по предложение на кмета Васил Терзиев.
Докладът бил внесен в последния момент преди заседание на Общинския съвет. Според него, срещу 1 частен имот в Бояна, синът на шефа на "Еврохолд" ще получи 2 общински имота в Драгалевци.
Предвиждаше се срещу имот в Бояна от 1089 кв.м частник да получи 2 общински с площ 2300 кв.м.
На имотът в Бояна може да се построи къща с РЗП само 108 кв.м., докато на общинските имоти близо 1800 кв. м. (17 пъти разлика), информираха от Столичния общински съвет.
По информация на "Спаси София" "през 2024 г. имотът в Бояна е купен за 227 000 евро, а сега е оценен от оценители наети от собственика на 632 000 евро. Абсурдно завишение само за 2 години. Оценката на общинските имоти пък е занижена предвид възможността за строителство. Така Общината би била потенциално ощетена с над 1 млн. евро. Междувременно Терзиев е бил в Съвета на директорите на фирма Армада Кепитъл заедно с друг от собствениците на Еврохолд".
"Допълнителен бонус е, че кметът Терзиев е издал незаконна заповед за промяна на устройствения план, за да промени един от предлаганите за замяна общински имоти от "за трафопост и озеленяване" в "за ЖС", т.е. за строителство. За тази промяна няма решение на общинския съвет. Заповедта в момента се обжалва", информират съветници
След като Борис Бонев цитира и BIRD.BG той призова Асен Василев, Ивайво Мирчев, Радан Кънев и Божидар Божанов да призоват своите общински съветници от ПП-ДБ да не подкрепят заменката.
По-късно стана ясно, че докладът с тази заменка, се отлага.