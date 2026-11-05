10 сръбски полицаи зад решетките заради побои над протестиращи в Белград

Сръбските власти задържаха девет действащи полицаи и техен бивш колега по подозрения за упражняване на насилие над задържани по време на антиправителствените протести в Белград през август 2025 г. Това съобщи Министерството на вътрешните работи на Сърбия.

Според официалната информация арестуваните са служители на специализирано полицейско звено. Те са заподозрени, че са измъчвали и заплашвали няколко задържани в гараж на правителствен комплекс в центъра на Белград на 14 и 15 август миналата година.

От министерството посочват, че полицаите са използвали физическа сила и заплахи, за да принудят задържаните да предоставят информация, както и с цел сплашване и незаконно наказание. Имената на задържаните не са оповестени, като са съобщени единствено техните инициали.

Това са първите по-сериозни арести, свързани с обвиненията за полицейско насилие по време на протестите в Сърбия през последните две години. При разпръскването на демонстрациите силите на реда са използвали сълзотворен газ, специализирани автомобили и шокови гранати.

Десетки студенти и граждански активисти твърдят, че са станали жертви на прекомерна употреба на сила, довела до физически наранявания и психологически травми.

Недоволството в страната се засили след трагедията на 1 ноември 2024 г., когато при срутването на бетонен навес на ремонтираната железопътна гара в Нови Сад загинаха 16 души. Инцидентът предизвика мащабни антикорупционни демонстрации, насочени срещу управлението и предполагаемите корупционни практики.

Протестиращи, студенти, опозиционни политици и правозащитни организации обвиниха бившия президент Александър Вучич и неговите политически съюзници в политически натиск, ограничаване на медийната свобода, връзки с организираната престъпност и корупция. Вучич и представители на неговия политически лагер отхвърлят обвиненията.