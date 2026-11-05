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Икономика

Владислав Панев: Зимата със сигурност ще е трудна

Владислав Панев: Зимата със сигурност ще е трудна
Стопкадър

Според Панев може да се окажем в една фалирала държава

Ще видим дали зимата ще е протестна, но със сигурност ще е трудна заради минали решения на правителството, каза пред БНР финансистът Владислав Панев, депутат и член на парламентарните комисия по енергетика и бюджет и финанси.

"Нашата информация е, че КЕВР е била помолена да обяви цената (на газа) след изборите. Финансовото състояние на Булгаргаз е такова заради решение на сегашното правителство да сключи договора с "Боташ". 260 млн. евро е загубата от "Боташ" и буфери за по-малко увеличение на цените няма", посочи Панев.

"Цената на природния газ на международните борси през последните два дни падна с 15% до 80 и няколко евро на европейските борси. За "Боташ" този договор не е калкулиран в цената на газа и тази загуба трябва да бъде платена от някой", каза той. 

Панев припомни, че за Топлофикация-София се говори от 5 години, че "царят е гол":

Депутатът на ДБ смята,  че в този омагьосан кръг цени – КЕВР- правителство, Столична община – СОС – потребители, "ще се окажем в една фалирала държава".

итуацията е заради социална сигурност и не се инвестираше в капиталови разходи. Топката е в слаби политици и управленци. Виновни са СОС, който назначава бордовете и КЕВР, която трябва да призвана инвестиции. Когато нещо не работи, както трябва, някой ще плати сметката", каза Панев.

Депутатът и финансист, бивш общински съветник в СОС коментира, че цялата философия на правителството е да харчи пари.

"А когато дойде кризата пари няма. Доброто управление е да не правиш дефицити, когато икономиката расте, а да подкрепяш когато пада икономиката", каза Панев. 

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