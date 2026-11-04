Русия вдига митата за внос на твърд алкохол от „неприятелски“ страни

Русия увеличи вносните мита за високоалкохолни напитки, внасяни от „неприятелски“ страни, на 35%, като минималната тарифа става 5 евро ($5,63) на литър. Това съобщи информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на правителствено постановление.

Според официалния документ новите тарифи се прилагат за уиски, ром, джин, ликьори, бренди, тинктури и неденатуриран етилов алкохол.

Русия поддържа списък с 49 държави, класифицирани като „неприятелски“. В него влизат страните членки на Европейския съюз, САЩ, Обединеното кралство и други нации, които наложиха санкции срещу Москва след нахлуването в Украйна през 2022 г.

Мярката е одобрена на 31 октомври и ще остане в сила до 31 декември 2027 г. Преди това вносното мито възлизаше на 20%, при минимална ставка от 3 евро на литър.

В проектобюджета на Русия за периода 2027–2029 г. се изчислява, че увеличението на митата за твърд алкохол ще генерира допълнителни 10 милиарда рубли ($122 милиона) за федералния бюджет през следващата година, предава още „Интерфакс“.

Експерти от алкохолната индустрия по-рано коментираха пред вестник „Комерсант“, че поскъпването най-вероятно ще бъде прехвърлено върху крайните потребителски цени в търговската мрежа веднага щом настоящите складови наличности се изчерпат.

Те предупреждават също, че макар целта на по-високите мита да е стимулиране на търсенето на руски високоалкохолни напитки, местните производители може да отчетат ограничен ръст на продажбите, тъй като общото потребление на алкохол в страната постепенно намалява.