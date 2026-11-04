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Русия вдига митата за внос на твърд алкохол от „неприятелски“ страни

Русия вдига митата за внос на твърд алкохол от „неприятелски“ страни
Pixabay

Според официалния документ новите тарифи се прилагат за уиски, ром, джин, ликьори, бренди, тинктури и неденатуриран етилов алкохол

Русия увеличи вносните мита за високоалкохолни напитки, внасяни от „неприятелски“ страни, на 35%, като минималната тарифа става 5 евро ($5,63) на литър. Това съобщи информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на правителствено постановление. 

Според официалния документ новите тарифи се прилагат за уиски, ром, джин, ликьори, бренди, тинктури и неденатуриран етилов алкохол. 

Русия поддържа списък с 49 държави, класифицирани като „неприятелски“. В него влизат страните членки на Европейския съюз, САЩ, Обединеното кралство и други нации, които наложиха санкции срещу Москва след нахлуването в Украйна през 2022 г. 

Мярката е одобрена на 31 октомври и ще остане в сила до 31 декември 2027 г. Преди това вносното мито възлизаше на 20%, при минимална ставка от 3 евро на литър. 

В проектобюджета на Русия за периода 2027–2029 г. се изчислява, че увеличението на митата за твърд алкохол ще генерира допълнителни 10 милиарда рубли ($122 милиона) за федералния бюджет през следващата година, предава още „Интерфакс“. 

Експерти от алкохолната индустрия по-рано коментираха пред вестник „Комерсант“, че поскъпването най-вероятно ще бъде прехвърлено върху крайните потребителски цени в търговската мрежа веднага щом настоящите складови наличности се изчерпат. 

Те предупреждават също, че макар целта на по-високите мита да е стимулиране на търсенето на руски високоалкохолни напитки, местните производители може да отчетат ограничен ръст на продажбите, тъй като общото потребление на алкохол в страната постепенно намалява. 

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