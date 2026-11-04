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Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран
Снимка: Pixabay

Победата на демократите на междинните избори в САЩ и неяснотата около следващите действия на Вашингтон поддържат напрежението на петролните пазари, а неочакваният спад на американските запаси оказва допълнителна подкрепа на цените

Цените на петрола се повишиха в колеблива търговия, докато инвеститорите очакват какви ще бъдат следващите действия на САЩ във войната с Иран след поражението на републиканците на междинните избори. Допълнителна подкрепа за котировките оказаха данните за неочаквано намаление на американските петролни запаси, съобщи Ройтерс.

Към 08:40 часа българско време фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 55 цента, или 0,53%, до 104,15 долара за барел. Американският лек суров петрол добави 43 цента, или 0,45%, до 96,46 долара за барел, възстановявайки по-ранните си загуби.

В предходната търговска сесия Брентът достигна най-ниската си цена за последните почти четири седмици. Тогава инвеститорите оценяваха перспективите за преговори за прекратяване на войните в Украйна и Иран.

Несигурността около политиката на Вашингтон след изборната победа на демократите затруднява прогнозите за движението на петролните пазари. Преброяването на гласовете в САЩ продължава, но според прогнозите на американските медии демократите са спечелили мнозинство и в двете камари на Конгреса за оставащата част от втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Противоречивите сигнали от Вашингтон затрудняват оценката на пазарната посока, заяви Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във "Филип Нова" (Phillip Nova). По думите ѝ военните удари продължават паралелно с изявления, които омаловажават вероятността от по-нататъшна ескалация.

Според Сачдева реализирането на печалби и ограничаването на спекулативните позиции, залагащи на поскъпване, са обясними след силния ръст на цените през октомври. Същевременно рисковете за доставките през Ормузкия проток остават, а намаляването на американските запаси подкрепя котировките.

Във вторник американски представител съобщи, че САЩ са нанесли "отбранителни" удари по иранския остров Кешм, насочени срещу ракети "земя-въздух", използвани срещу американски обекти. Друг представител определи атаките като ограничени и подчерта, че те не представляват възобновяване на мащабните бойни операции.

Инвеститорите следят и посредническите усилия на Катар за предотвратяване на по-нататъшна ескалация след изборите в САЩ. Високопоставен ирански представител заяви пред Ройтерс във вторник, че Техеран и Вашингтон все още са далеч от постигането на споразумение за прекратяване на войната.

В същия ден Тръмп заяви пред "Файненшъл таймс", че САЩ нямат непосредствени планове за нанасяне на удари срещу Иран.

Американските запаси от суров петрол са намалели с 5,27 млн. барела през седмицата до 30 октомври, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт. Резултатът се разминава с очакванията на анализаторите – осем експерти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха средно увеличение от около 880 000 барела.

За същия период запасите от бензин са нараснали с 1,43 млн. барела, докато тези от дестилати са намалели с 1,19 млн. барела.

Според анализ на "Хайтун Фючърс" (Haitong Futures) ограничените запаси от дизелово гориво подкрепят пазара въпреки по-голямото от очакваното увеличение на бензиновите запаси.

Официалните данни на американската Агенция за енергийна информация се очакват днес в 17:30 часа българско време.

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