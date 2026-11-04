Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Трябва да сме разсъдливо разтревожени от последните данни за финансовото състояние на държавата. Това каза за БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия "България Може"

"Не трябва да се изпада в паника, но трябва да си кажем честно, че е дошъл моментът, в който да признаем, че политиката на трупане на дълг в публичния сектор, в частния сектор, и потреблението, с което увеличаваме търговския си дефицит – тоест търговския дисбаланс – в условия на все по-високи лихви в Европа, покачване на лихвите на Европейската централна банка, а и у дома - всичко това тежи изключително много и на финансите на държавата, и на домакинствата. Това е неустойчив модел. Ако продължаваме така, действително в един момент ще имаме много тежка политическа криза, защото никой няма да може да се справи с тези проблеми", поясни Илиев.

Според него се предприемат "пожарни действия" по модела на Бойко Борисов.

"Излиза информация предварително, че, да речем, част от вноската от парите за втория пенсионен стълб ще бъдат насочени към НОИ. Там дефицитът знаете, че е 6,6 милиарда евро. Вечерта оттам се казва: "Не, това не е вярно, това е лъжа". Всъщност действително имаме податки, че такъв тип политически действия се обсъждат, защото, забележете, в частните пенсионни фондове се е натрупал, акумулирал се е огромен ресурс. Става дума за 17 милиарда и 250 милиона евро. Това е апетитна хапка. Когато дефицитът в НОИ е огромен, когато държавата отказва да прави реформи и постоянно увеличава дефицита си, естествено е, че политиците – няколко правителства вече – гледат към парите в частната пенсионна система. Истината е, че там има проблеми, истината е, че там има злоупотреби, че таксите са високи, че доходността не е превъзходна, определено. Но все пак това са частни права на хората. И ако те бъдат взети и изхарчени сега, за да се покрият дупки за социални плащания щедри, за по-високи лихви, които се натрупат, това е действително много опасно като прецедент".

Голямата битка е между дългосрочния стратегически икономически интерес р краткосрочната политическа целесъобразност, поясни Илиев.

"Тя винаги бие, защото политиците гледат политическото оцеляване. Кабинетът иска да остане на власт. Но той от самото начало е заявил нещо просто: "Ние балансиран бюджет не търсим". Тоест, ние не искаме да вкараме финансите в рамка. Същото, между другото, го правеше и господин Асен Василев, който днес е един аргументиран критик на управляващите, но аз Ви напомням, че той искаше да облага бакшишите на сервитьорите, покачваше постоянно осигурителните прагове, наказвайки средната класа, производителната част от обществото, която пък пълни социалните системи, за да подпомага уязвими наши сънародници. Така че всички, които се озоват във властта, се изправят пред действително непреодолими проблеми, ако не се вземат по-радикални мерки за структурни реформи, ограничаване на разходи в някои системи и най-вече - ефективност".

Илиев обърна внимание и на дисбалансите в увеличенията на бюджетните заплати и допълни:

"Между другото, от Европейската комисия имаме сериозна податка и червена лампа, че те не приемат някои от нашите данни, които им изпращаме за дефицита, именно във връзка с инфраструктурата. Явно, че стратегическият интерес на Европа в момента, и на България в частност, е в милитаризиране и военизиране, което, както и да го гледате, не е нито икономически ефективно, нито може да ни успокоява".

"Брюксел не се интересува толкова от свиването на дефицита, защото, ако Вие погледнете, ние сме действително в доста по-благоприятна ситуация от една Франция, една Италия и други държави, които би следвало да са мотор и пример. В Германия, за съжаление, се изпуснаха също юздите. Брюксел по-скоро иска да покаже кой кара влака и да си в състояние, както и поляците се оправдават дълго време, и унгарците, политически – особено сега с представянето на нашия бюджет в Европейската централна банка – да се съобразяваме с големите стратегически жалони, защото неслучайно се дава и дерогация, тоест опрощава се, ако, се дава за оръжия, дава се за отбрана. За другите неща обаче – за социалните плащания, за учителите и лекарите – там може и трябва да се правят реформи. Поне на думи се казва, защото много добре знаят бюрократите в Брюксел, че политическата цена се плаща тук от тези, които управляват в момента", заяви Илиев.

За поскъпването на газа той обясни, че живеем в реалностите на европейския единен енергиен пазар. "От няколко години предупреждавам, че отказът от евтини доставки на руски газ ще причини по-високи цени", каза Илиев.

По договора с "Боташ" "действително ние губим доста средства", допълни той.

"Става изключително трудно да се произвежда в България, защото КЕВР покачва цената на регулирания пазар с 32%, почти 33%, но цената на борсата – тя е от 30 евро на мегаватчас в началото на годината на 100. Така че нещата са много сериозни. Бизнесът плаща това", обясни Илиев.