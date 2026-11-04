Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

"Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност от БЕХ или от "Булгаргаз", на които дължи колосални суми - 1,3 млрд. евро и ще дължи още". Това заяви енергийният експерт Еленко Божков пред БНТ.

"Булгаргаз" ще продължи да потъва, докато не се реши въпроса с "Топлофикация". Същото се отнася и за БЕХ - те са поставени в много лошо състояние", каза Божков.

Председателят на АИКБ Васил Велев каза: "нека да е ясно, че всички в България субсидират парното на софиянци".

Таралеж припомня - части от София са без топла вода и парно заради проточили се ремонти и липса на инвестиции в топлоснабдителната мрежа.

На този фон кметът Васил Терзиев поиска "Топлофикация" да работи при нов модел. Повод за позицията му са поредните аварии, оставили хиляди столичани без отопление, на фона на обявеното увеличение на цената на природния газ с 32,52%.