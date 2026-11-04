Украйна отчете удари по 30 ключови цели в Русия през октомври, сред тях заводи и военни летища

Украинските въоръжени сили са поразили най-малко 30 стратегически обекта на руска територия през октомври. Сред засегнатите цели са седем предприятия от отбранителната промишленост, три военни летища, самолети, радарни комплекси и съоръжения за военна логистика, съобщава Укринформ, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на Украйна.

Сред атакуваните предприятия е заводът “Протон-Електротекс” в Орел, намиращ се на около 170 км от украинската граница. Компанията произвежда електронни компоненти за ракети. По данни на украинското министерство ударът е унищожил основния цех за производство на микрочипове и е нанесъл щети по сградата и сървърната инфраструктура.

Под удар е попаднал и заводът “Каменский” в Ростовска област, разположен на около 200 км от границата. Предприятието произвежда твърдо ракетно гориво. Четири производствени цеха са били повредени, а в склада за готова продукция е избухнал пожар.

Атакуван е и заводът “Енергия” в Липецка област, който произвежда батерии за авиационни бомби и ракети. Украинските сили са поразили също научноизследователския завод “Редкинский” в Тверска област, на около 500 км от границата. Там се произвеждат компоненти за горивните системи на ракетите Х-55 и Х-101.

Сред останалите цели е компанията “Робоавия” в Ростовска област – разработчик и производител на безпилотни летателни апарати за руската армия.

Атаки са извършени и срещу Центъра за операции на наземната космическа инфраструктура (ЦЕНКИ), както и срещу Центъра за унищожаване на междуконтинентални балистични ракети в района на Нижни Новгород, на приблизително 650 км от украинската граница.

Според украинското Министерство на отбраната пораженията по тези обекти затрудняват производството на ракетно гориво, електронни компоненти, оръжейни системи и безпилотни апарати.

Поразени са три руски военни летища

Украинските сили са атакували три военни летища – “Борисоглебск” във Воронежска област, “Мариновка” във Волгоградска област и “Ейск” в Краснодарския край.

На летище “Борисоглебск” са потвърдени щети по шест изтребителя-бомбардировача Су-34.

На 29 октомври украинските ракетни сили на Военноморските сили са нанесли удар по летище “Мариновка” с помощта на брегови ракетни комплекси “Нептун”. При атаката са унищожени два самолета Су-34, чиято обща приблизителна стойност се оценява на 100 милиона долара.

Поразен е и самолет на летище “Ейск”.

Су-34 е сред основните самолети, използвани от руската армия за нанасяне на удари с управляеми авиационни бомби. Унищожаването на подобни машини ограничава възможностите на руските военновъздушни сили за извършване на такива атаки.

Ударени са радарни системи и военна инфраструктура

В района на Магри, в Краснодарския край, на около 450 км от украинската граница, е била поразена радарна станция 55Ж6У “Небо-У”. Според украинското министерство стойността на съоръжението е около 100 милиона долара.

В Черно море е атакуван и ретранслатор от Mesh комуникационна мрежа.

Сред останалите поразени обекти са пускова установка на тактическата ракетна система “Искандер-М” в Курска област, командни пунктове, складове за боеприпаси и логистични съоръжения, ремонтни подразделения и склад за полева артилерия.

От украинското Министерство на отбраната посочват, че атаките срещу подобни обекти ограничават огневите и логистичните възможности на руската армия, затрудняват снабдяването с боеприпаси и ремонта на военна техника, както и подготовката на последващи нападения срещу Украйна.

Междувременно, според данни на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, през октомври ефективността при свалянето на безпилотни апарати “Шахед” с реактивни двигатели е достигнала 66%, съобщава още Укринформ.