Украйна удари петролна рафинерия в Русия

Украинска атака с безпилотни летателни апарати е нанесла щети по петролна рафинерия в руския град Ярославъл, като при инцидента са пострадали двама служители, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от областния губернатор Михаил Евраев.

След нападението на територията на съоръжението е избухнал пожар. Към момента на съобщението противопожарни екипи са били ангажирани с овладяването на огъня, уточни Евраев.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили са извършили мащабна атака срещу енергийни обекти в украинските Виницка, Днепропетровска и Харковска област.

Според ведомството под ударите са попаднали също пристанищни съоръжения в Одеска област и плавателни съдове, за които Москва твърди, че са използвани за военни цели.

Посочените от руското Министерство на отбраната данни за нанесените щети в Украйна не са потвърдени по независим път.