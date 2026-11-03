Новини
Търси
Подкаст
Свят

Най-малко 26 жертви при руски удар по център за хуманитарна помощ в Украйна

Най-малко 26 жертви при руски удар по център за хуманитарна помощ в Украйна
БТА

По данни на украинските власти сред жертвите има спасители и полицаи, а под отломките все още има хора

Най-малко 26 души са загинали при руска въздушна атака срещу център за раздаване на хуманитарна помощ в селището Комишуваха, Запорожка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По данни на украинските власти сред жертвите има спасители и полицаи, а под отломките все още има хора.

Атаката е извършена в понеделник, 2 ноември. Според ръководителя на областта Михайло Семикин срещу селището са били хвърлени най-малко девет авиационни бомби с тегло по 3000 килограма. Петима души са ранени, а първоначално 27 са били обявени за изчезнали.

Зеленски определи нападението като „изключително ужасяващо“. По думите му след първия удар по местното училище, използвано за хуманитарни нужди, е последвала втора атака срещу мястото, където хората са се укривали.

Президентът публикува видео, на което се виждат огромен кратер и спасителни екипи, претърсващи развалините. Руските военни не са коментирали публично нападението.

Първоначално Зеленски съобщи за 18 загинали. По-късно украинската Държавна служба за извънредни ситуации потвърди смъртта на 24 души, сред които двама спасители и четирима полицаи. Във вечерното си обръщение в понеделник президентът обяви, че броят на жертвите е достигнал 26.

Според Зеленски руската страна не може да не е знаела, че останалите в Комишуваха жители получават хуманитарна помощ на това място всеки понеделник.

„Това е поредното доказателство, че Русия не иска никаква деескалация“, заяви той.

Украинският президент свърза нападението с наскоро проведената съвместна руско-украинска операция за евакуация на цивилни от окупирания от Русия южен град Олешки. Тя е осъществена по време на временно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

По думите му след евакуацията е имало момент, в който следващите стъпки са можели да покажат, че мирът е възможен.

„С подобни убийства Русия изпраща точно обратния сигнал – Русия разчита на още убийства“, каза Зеленски.

Семикин определи нападението като „ужасна трагедия“ и потвърди, че под развалините остават хора. По думите му спасителната операция е била прекъсвана неколкократно заради руски атаки с дронове в района.

Във вторник, 3 ноември, в цялата Запорожка област е обявен ден на траур.

На този фон специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, съобщи в социалната мрежа X, че представители на Украйна, Русия и САЩ се очаква да подновят мирните преговори през следващата седмица в Абу Даби, Обединените арабски емирства.

Разговорите бяха прекъснати през февруари. Оттогава Москва засили нападенията, докато Киев почти изчерпа доставените от западните си партньори ракети прехващачи за противоракетна отбрана.

Не се очаква съществен пробив на предстоящите преговори. Според Уиткоф те ще бъдат съсредоточени върху следвоенните договорености за сигурност, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мир.

Американските преговарящи ще се срещнат и с представители на европейските страни и НАТО тази седмица в Брюксел, съобщи още той.

Още по темата

Зеленски и Ердоган договориха сътрудничество по Черноморския зърнен коридор

Зеленски и Ердоган договориха сътрудничество по Черноморския зърнен коридор

Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Франк-Валтер Щайнмайер: Китай не проява интерес за среща с Русия и САЩ за Украйна

Франк-Валтер Щайнмайер: Китай не проява интерес за среща с Русия и САЩ за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

Междинните избори в САЩ: Тръмп рискува да загуби контрола над Конгреса

Междинните избори в САЩ: Тръмп рискува да загуби контрола над Конгреса

Водещи

Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето Кнопа се предаде в СДВР

Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето Кнопа се предаде в СДВР

  • Току-що
Собственичката на убитото с ритник куче с нови разкрития и разтърсващ разказ пред "Таралеж"

Собственичката на убитото с ритник куче с нови разкрития и разтърсващ разказ пред "Таралеж"

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

  • Преди 6 минути
Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

  • Преди 15 минути
Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

  • Преди 20 минути
45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

  • Преди 34 минути
Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

  • Преди 36 минути
Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

  • Преди 50 минути
Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

  • Преди 57 минути
Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

  • Преди 1 час
Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“