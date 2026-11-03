Най-малко 26 жертви при руски удар по център за хуманитарна помощ в Украйна

Най-малко 26 души са загинали при руска въздушна атака срещу център за раздаване на хуманитарна помощ в селището Комишуваха, Запорожка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. По данни на украинските власти сред жертвите има спасители и полицаи, а под отломките все още има хора.

Атаката е извършена в понеделник, 2 ноември. Според ръководителя на областта Михайло Семикин срещу селището са били хвърлени най-малко девет авиационни бомби с тегло по 3000 килограма. Петима души са ранени, а първоначално 27 са били обявени за изчезнали.

Зеленски определи нападението като „изключително ужасяващо“. По думите му след първия удар по местното училище, използвано за хуманитарни нужди, е последвала втора атака срещу мястото, където хората са се укривали.

Президентът публикува видео, на което се виждат огромен кратер и спасителни екипи, претърсващи развалините. Руските военни не са коментирали публично нападението.

Първоначално Зеленски съобщи за 18 загинали. По-късно украинската Държавна служба за извънредни ситуации потвърди смъртта на 24 души, сред които двама спасители и четирима полицаи. Във вечерното си обръщение в понеделник президентът обяви, че броят на жертвите е достигнал 26.

Според Зеленски руската страна не може да не е знаела, че останалите в Комишуваха жители получават хуманитарна помощ на това място всеки понеделник.

„Това е поредното доказателство, че Русия не иска никаква деескалация“, заяви той.

Украинският президент свърза нападението с наскоро проведената съвместна руско-украинска операция за евакуация на цивилни от окупирания от Русия южен град Олешки. Тя е осъществена по време на временно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

По думите му след евакуацията е имало момент, в който следващите стъпки са можели да покажат, че мирът е възможен.

„С подобни убийства Русия изпраща точно обратния сигнал – Русия разчита на още убийства“, каза Зеленски.

Семикин определи нападението като „ужасна трагедия“ и потвърди, че под развалините остават хора. По думите му спасителната операция е била прекъсвана неколкократно заради руски атаки с дронове в района.

Във вторник, 3 ноември, в цялата Запорожка област е обявен ден на траур.

На този фон специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, съобщи в социалната мрежа X, че представители на Украйна, Русия и САЩ се очаква да подновят мирните преговори през следващата седмица в Абу Даби, Обединените арабски емирства.

Разговорите бяха прекъснати през февруари. Оттогава Москва засили нападенията, докато Киев почти изчерпа доставените от западните си партньори ракети прехващачи за противоракетна отбрана.

Не се очаква съществен пробив на предстоящите преговори. Според Уиткоф те ще бъдат съсредоточени върху следвоенните договорености за сигурност, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мир.

Американските преговарящи ще се срещнат и с представители на европейските страни и НАТО тази седмица в Брюксел, съобщи още той.