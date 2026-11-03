Евертън победи Нюкасъл за втори път в рамките на няколко дни

Евертън се завърна на победния път във Висшата лига, след като спечели гостуването си на Нюкасъл на „Сейнт Джеймсис Парк" с 1:0. Единственият гол в мача отбеляза Тиерно Бари в началото на второто полувреме. Двата отбора се срещнаха на 29 октомври за Купата на лигата и мърсисайдци триумфираха с 3:1.

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Домакините завършиха с 10 души след изгонването на Джейкъб Рамзи в добавеното време. Така „карамелите" сложиха край на серията си от две поредни загуби и три мача без успех в първенството.

През първото полувреме липсваха чистите положения пред двете врати и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Четири минути след старта на втората част Евертън поведе в резултата. Лукаш Хорничек не се намеси убедително при удар на Тайрийк Джордж, а Тиерно Бари направи добавка. Попадението бе признато след продължителен преглед с ВАР за две различни ситуации - засада на Бари и нарушение на нападателя срещу Фабиан Шер.

В 55-ата минута Джарад Брантуейт можеше да удвои преднината на гостите, но Мартин Хорничек отрази удара му с глава след центриране на Джордж. Нюкасъл пропусна най-добрата си възможност за изравняване в 67-ата минута. Антъни Еланга стреля отблизо в гредата, след което топката се търкулна по голлинията, преди да бъде избита.

В осмата минута на добавеното време домакините останаха с човек по-малко. Рамзи бе изгонен след второ официално предупреждение за опасно нарушение срещу Армстронг в средата на терена.