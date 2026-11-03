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Евертън победи Нюкасъл за втори път в рамките на няколко дни

Евертън победи Нюкасъл за втори път в рамките на няколко дни
БТА

Тиерно Бари прекъсна серия без успех на „карамелите" във Висшата лига

Евертън се завърна на победния път във Висшата лига, след като спечели гостуването си на Нюкасъл на „Сейнт Джеймсис Парк" с 1:0. Единственият гол в мача отбеляза Тиерно Бари в началото на второто полувреме. Двата отбора се срещнаха на 29 октомври за Купата на лигата и мърсисайдци триумфираха с 3:1.

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Домакините завършиха с 10 души след изгонването на Джейкъб Рамзи в добавеното време. Така „карамелите" сложиха край на серията си от две поредни загуби и три мача без успех в първенството.

През първото полувреме липсваха чистите положения пред двете врати и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

Четири минути след старта на втората част Евертън поведе в резултата. Лукаш Хорничек не се намеси убедително при удар на Тайрийк Джордж, а Тиерно Бари направи добавка. Попадението бе признато след продължителен преглед с ВАР за две различни ситуации - засада на Бари и нарушение на нападателя срещу Фабиан Шер.

В 55-ата минута Джарад Брантуейт можеше да удвои преднината на гостите, но Мартин Хорничек отрази удара му с глава след центриране на Джордж. Нюкасъл пропусна най-добрата си възможност за изравняване в 67-ата минута. Антъни Еланга стреля отблизо в гредата, след което топката се търкулна по голлинията, преди да бъде избита.

В осмата минута на добавеното време домакините останаха с човек по-малко. Рамзи бе изгонен след второ официално предупреждение за опасно нарушение срещу Армстронг в средата на терена.

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