София е домакин на Годишния форум на Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за Дунавския регион

София е домакин на 15-ия Годишен форум на Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за Дунавския регион днес и утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Представители на европейски и национални институции, държавите от Дунавския регион, регионални и местни власти, академичните среди, гражданското общество и млади хора ще обсъдят възможностите за засилване на сътрудничеството и по-ефективно сближаване и развитие на региона.

Официалното откриване на форума е насрочено за 12:00 часа в Гранд хотел Милениум. Предвидено е в него да участват вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева. Към участниците във форума видеообръщение ще направят Рафаеле Фитто - изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия за сближаване и реформи и Темис Кристофиду - генерален директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Приветствия ще отправят и Чарлина Вичева - генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“ в Европейската комисия, и Юрай Дроба - президент на Братиславския регион и заместник-председател на Европейския комитет на регионите.

В 13:00 часа е предвиден брифинг за медиите.

Тази година България е ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, която обединява 14 държави в сътрудничество по общи предизвикателства и възможности.

Българското председателство преминава под мотото „Свързани региони, повече сплотеност: По-силен Дунав за всички“. Във фокуса му са намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия и по-доброто използване на макрорегионалното сътрудничество за балансирано развитие на Дунавския регион.

Програмата на форума включва дискусии за транспортната и мултимодалната свързаност, уменията и местните икономики, управлението на водите и климатичната устойчивост, сигурността, както и ролята на малките и средните градове за балансираното териториално развитие.

Специален акцент ще бъде поставен върху бъдещето на политиката на сближаване след 2027 г. и мястото на макрорегионалните стратегии в бъдещите политики и финансови инструменти на ЕС.

Форумът ще бъде закрит утре в 13:00 часа в Гранд хотел Милениум. Заключителни изказвания ще направят Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, Кристина Билич - държавен секретар в Министерството на регионалното развитие и фондовете на Европейския съюз на Република Хърватия.

По време на заключителната церемония министър Шишков ще връчи символа на Дунавската стратегия – корабен рул, на Кристина Билич, предавайки символично „щафетата“ за председателство на Стратегията през 2027 година на Хърватия.