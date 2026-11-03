Испански футболист се намира в болница в тежко състояние

Испанският футболист Хесус де Мигел в болница в тежко състояние след жесток сблъсък на терена. Мачът между неговия Тенерифе и Андора от Ла Лига 2 бе прекратен в самия край заради неприятния индицент. Де Мигел получи силен удар в горната част на тялото и главата от противниковия вратар Хесус Овоно при една спорна топка в центъра на терена.

Нападателят на Тенерифе веднага падна на земята в безсъзнание, а Овоно получи директен червен картон за закъснялото си влизане. Пострадалият футболист вероятно дължи живота си на бързата медицинска намеса. Де Мигел веднага е изкаран с носилка от игрището, а в линейката напът за болницата е съживен с дефибрилатор.

В първоначалния медицински доклад се посочва, че „футболистът е възвърнал пулса си благодарение на кардиопулмоналната реанимация (КПР), извършена от медицинския екип в линейката. Де Мигел диша самостоятелно, макар че остава в безсъзнание“.

Кади от тежкия сблъсък може да видите тук.