Шампионската лига се завръща със зрелищни сблъсъци

Футболните фенове отново насочват поглед към най-престижния клубен турнир в Европа. Шампионската лига се завръща с нова порция мачове, които обещават сериозни емоции, битка за ценни точки и интрига в надпреварата за класиране към директните елиминации.

Нойер се завръща за Байерн срещу Атлетико Мадрид

Четвъртият кръг в основната фаза предлага няколко изключително любопитни сблъсъка. Сред най-очакваните са срещите между Атлетико Мадрид и Байерн, Барселона и Астън Вила, както и Манчестър Юнайтед - Рома. Носителят на трофея Пари Сен Жермен пък гостува на Виляреал.

Ето всички мачове от Шампионската лига тази вечер (3 ноември):

19:45 часа Шахтьор Донецк - Спортинг

19:45 часа Галатасарай - Щутгарт

22:00 часа Атлетико Мадрид - Байерн

22:00 часа Барселона - Астън Вила

22:00 часа Бодьо/Глимт - Лил

22:00 часа Фейенорд - Интер

22:00 часа ЛАСК - Слован Братислава

22:00 часа Манчестър Юнайтед - Рома

22:00 часа Виляреал - ПСЖ