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Шампионската лига се завръща със зрелищни сблъсъци

Шампионската лига се завръща със зрелищни сблъсъци

Най-дългоочакваният е може би този между Атлетико Мадрид и Байерн

Футболните фенове отново насочват поглед към най-престижния клубен турнир в Европа. Шампионската лига се завръща с нова порция мачове, които обещават сериозни емоции, битка за ценни точки и интрига в надпреварата за класиране към директните елиминации.

Нойер се завръща за Байерн срещу Атлетико Мадрид

Четвъртият кръг в основната фаза предлага няколко изключително любопитни сблъсъка. Сред най-очакваните са срещите между Атлетико Мадрид и Байерн, Барселона и Астън Вила, както и Манчестър Юнайтед - Рома. Носителят на трофея Пари Сен Жермен пък гостува на Виляреал.

Ето всички мачове от Шампионската лига тази вечер (3 ноември):

19:45 часа Шахтьор Донецк - Спортинг
19:45 часа Галатасарай - Щутгарт
22:00 часа Атлетико Мадрид - Байерн
22:00 часа Барселона - Астън Вила
22:00 часа Бодьо/Глимт - Лил
22:00 часа Фейенорд - Интер
22:00 часа ЛАСК - Слован Братислава
22:00 часа Манчестър Юнайтед - Рома
22:00 часа Виляреал - ПСЖ

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