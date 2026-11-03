"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

„Прогресивна България“ няма да разчита на гласовете на ГЕРБ и ДПС при избора на новия състав на Висшия съдебен съвет".

Това заяви Димитър Петров от формацията в интервю, в което коментира и преговорите с останалите парламентарни групи, кандидатурите за кадровия орган на съдебната власт и увеличението на цената на природния газ. По думите му естествените партньори на „Прогресивна България“ в процедурата са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“. Разговорите с тях ще продължат след приключването на изслушванията на кандидатите за парламентарната квота.

„Още от самото начало заявихме, че няма да преговаряме с ДПС и ГЕРБ за новия състав на Висшия съдебен съвет“.

Той увери, че формацията има предварително обмислен механизъм, чрез който при гласуването в пленарната зала да избегне подкрепа от ГЕРБ.

„Не бихме се възползвали от техните гласове. Имаме предвиден механизъм, който ще ни позволи при гласуването в пленарната зала да избегнем подобна подкрепа“.

От „Прогресивна България“ имат резерви към един-двама от кандидатите, предложени от другите парламентарни групи. Петров уточни, че притесненията му са свързани основно с политическото минало на част от номинираните – заемани министерски и заместник-министерски постове или участие в политически партии.

„Моите лични притеснения са свързани с тяхното политическо участие, защото лесно могат да бъдат пренесени тези връзки с партиите, които са ги излъчили, в състава на Висшия съдебен съвет“.

Петров подчерта, че това не означава автоматично отхвърляне на кандидатурите, но очаква номинираните да дадат ясни гаранции, че няма да бъдат зависими от политическите формации.

По отношение на Цвета Рангелова от „Възраждане“ Петров заяви, че не става въпрос за разпределяне на места и партийни квоти, а за качествата на кандидатите.

„Тук не говорим за брой и за квоти – един от тях, двама оттам, осем от нас. Говорим за качество“.

По думите му кандидатурата на Рангелова може да бъде обсъдена, ако се установи, че тя е достоен избор за ВСС. Петров изрази надежда „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ да не блокират процедурата, тъй като съдебната реформа е била сред основните политически приоритети на двете формации.

„Ще бъде голямо разочарование за техните избиратели и за цяла България, ако в този момент те се отдръпнат и торпилират избора“.

Петров коментира и спора около използването на информация от специални разузнавателни средства при проверката на кандидатите за ВСС. Въпросът е особено чувствителен заради опасенията, че съществуващи материали от подслушване, следене или заснемане могат да бъдат използвани за оказване на натиск върху бъдещите членове на кадровия орган. Според Петров обаче Народното събрание не е разследващ орган и информацията от СРС не трябва да бъде използвана по този начин при оценката на кандидатите.

„Висшият съдебен съвет и Народното събрание не са разследващи органи. Материята със специалните разузнавателни средства е изключително деликатна. Не може и не би трябвало подобна информация да се използва при оценяването на кандидатите“.

По думите му формацията е изискала цялата налична информация за номинираните от всички възможни институции.

„Това, че не сме прибягнали конкретно до специалните разузнавателни средства, не означава, че не сме проверили в достатъчна степен техния интегритет и професионални качества“.

Петров коментира и резултата от президентските избори, като го определи като вот на доверие както към политиката на „Прогресивна България“, така и лично към новоизбрания президент Илияна Йотова. Според него положителната кампания, срещите с гражданите и активната работа на местните структури са допринесли за резултата.

„Тя наистина проведе позитивна кампания, кампания към хората. Беше сред тях. Доказателство за това бяха пълните зали“.

Той подчерта, че младите структури на формацията са успели да мобилизират значителен брой избиратели.

По отношение на обявеното увеличение на цената на природния газ с над 30% Петров определи като манипулация твърденията, че това автоматично ще доведе до поскъпване на парното и електроенергията за битовите потребители. Той увери, че ще бъдат приложени компенсаторни механизми, включително чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система, които да ограничат отражението върху домакинствата. Същевременно обаче призна, че няма законова рамка, която да осигури компенсации за домакинствата, отопляващи се директно на природен газ.

„За съжаление, няма законова рамка, която да осигури такъв компенсаторен механизъм за тях“.

Той допълни, че цената на природния газ в България остава с около 40% по-ниска от международните пазарни нива и е пряко зависима от движението на международните пазари. По думите му продължават да действат и механизмите за подкрепа на бизнеса и индустрията, чиято цел е да се запази конкурентоспособността на българската икономика.

На въпрос дали увеличението е било обявено след изборите, за да не повлияе на вота, Петров отговори, че КЕВР е независим регулатор и правителството не може да влияе върху решенията му.