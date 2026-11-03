Божидар Божанов към ПБ: Арогантността изяде главата на предното управление

Искам да припомня на управляващите от "Прогресивна България", че арогантността изяде главата на предното управление. Това написа депутатът от ДБ Божидар Божанов в социалните медии.

Повод за неговия пост е реакцията на премиера Румен Радев и на депутат от управляващата партия - Слави Василев.

Ето и думите на Божанов: