Божидар Божанов към ПБ: Арогантността изяде главата на предното управление
Властта ви беше дадена, за да вършите работа, написа той
Искам да припомня на управляващите от "Прогресивна България", че арогантността изяде главата на предното управление. Това написа депутатът от ДБ Божидар Божанов в социалните медии.
Повод за неговия пост е реакцията на премиера Румен Радев и на депутат от управляващата партия - Слави Василев.
Ето и думите на Божанов:
Ето и думите на Божанов:
Само за 24 часа след изборите, премиерът иронизира протестите като инструмент за несъгласие с властта, депутат от първия ред на Прогресивна България (Слави Василев) обиди наш симпатизант онлайн по абсолютно инфантилен начин, наричайки го "рядко щастие", а един от основните пропагандисти на властта (Дачков) написа, че на опозицията трябва да се забрани да ходи в телевизиите - и даже даде съвет на премиера как точно да стане това.
Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите. Работете, че за 6 месеца почти нищо не е свършено. А с арогантност това може да се маскира само временно.