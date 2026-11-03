Новини
Търси
Подкаст
Политика

Божидар Божанов към ПБ: Арогантността изяде главата на предното управление

Божидар Божанов към ПБ: Арогантността изяде главата на предното управление
Снимка: БТА

Властта ви беше дадена, за да вършите работа, написа той

Искам да припомня на управляващите от "Прогресивна България", че арогантността изяде главата на предното управление. Това написа депутатът от ДБ Божидар Божанов в социалните медии.
 
Повод за неговия пост е реакцията на премиера Румен Радев и на депутат от управляващата партия - Слави Василев.
Ето и думите на Божанов:
 
Само за 24 часа след изборите, премиерът иронизира протестите като инструмент за несъгласие с властта, депутат от първия ред на Прогресивна България (Слави Василев) обиди наш симпатизант онлайн по абсолютно инфантилен начин, наричайки го "рядко щастие", а един от основните пропагандисти на властта (Дачков) написа, че на опозицията трябва да се забрани да ходи в телевизиите - и даже даде съвет на премиера как точно да стане това.
Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите. Работете, че за 6 месеца почти нищо не е свършено. А с арогантност това може да се маскира само временно.

Още по темата

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Румен Радев с първи коментар след вота: За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт

Румен Радев с първи коментар след вота: За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт

Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"

Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Витанов от ПБ: Резултатите от първия тур на президентския вот бяха много притеснителни за нас

Витанов от ПБ: Резултатите от първия тур на президентския вот бяха много притеснителни за нас

Победа за Йотова, предупреждение за управлението: Анализатори за вота и възможните протести

Победа за Йотова, предупреждение за управлението: Анализатори за вота и възможните протести

Петър Витанов: Не сме започнали да преяждаме с власт

Петър Витанов: Не сме започнали да преяждаме с власт

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

"Прогресивна България" отказва гласовете на ГЕРБ и ДПС за новия ВСС

Никола Минчев: ПП и ДБ си остават най-близки политически съратници, има идейна разлика между тях

Никола Минчев: ПП и ДБ си остават най-близки политически съратници, има идейна разлика между тях

Водещи

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

  • Преди 3 минути
Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

  • Преди 12 минути
Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

  • Преди 16 минути
45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

  • Преди 30 минути
Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

  • Преди 32 минути
Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

  • Преди 46 минути
Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

  • Преди 54 минути
Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

  • Преди 1 час
Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

  • Преди 1 час
ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

  • Преди 1 час