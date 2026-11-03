Променливо време през първата половина на ноември
Валежите постепенно ще отслабнат, но през следващите дни времето ще остане динамично
Преминаването на пореден циклон ще задържи напрегнатата метеорологична обстановка през следващите 36 часа. Валежи с прекъсвания се очакват във вторник и през нощта срещу сряда в почти цялата страна. До ранния следобед по-продължителни и интензивни ще бъдат дъждовете в южната половина на страната, а впоследствие подобни валежи ще обхванат и североизточните райони.
През следващите часове на места се очакват допълнителни 40-50 литра дъжд на квадратен метър към вече падналите количества за денонощието. Съчетанието от преовлажнени почви и продължаващи валежи създава висок риск от наводнения, активиране на свлачища и затруднения в пътния трафик.
Следобед североизточният вятър ще се усилва в Добруджа и по северното крайбрежие. Дневните температури ще останат в широки граници - около и малко под 10 градуса в повечето райони на Западна и Централна България, докато по Черноморието, в югоизточните части на страната и по долното течение на Струма ще достигат 15-16 градуса.
В сряда по-съществените валежи ще се задържат единствено в районите по Черноморието, докато в останалата част от страната постепенно ще спират. В четвъртък облаците над Източна България ще започнат да се разкъсват, но в западните райони ще се запази облачното време. Между петък и неделя ще преобладава слънчево време, въпреки че сутрин ще има условия за мъгли и слана.
През втората половина на седмицата дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, като към нейния край се очаква леко затопляне. От петък до неделя сутрините ще бъдат студени, с температури около нулата в много райони на страната.
В началото на втората седмица на ноември облачността ще се редува със слънчеви периоди, като са възможни и отделни превалявания в Западна България. По-значителни валежи се очакват към края на периода.
В продължение на няколко дни страната ще бъде под влиянието на топъл средиземноморски въздух, който ще доведе до повишение на дневните температури до 15-20 градуса. Около 14-15 ноември обаче се очертава захлаждане и връщане към обичайните за ноември температурни стойности.