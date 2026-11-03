Новини
Търси
Подкаст
Общество

Променливо време през първата половина на ноември

Променливо време през първата половина на ноември
pixabay

Валежите постепенно ще отслабнат, но през следващите дни времето ще остане динамично

Преминаването на пореден циклон ще задържи напрегнатата метеорологична обстановка през следващите 36 часа. Валежи с прекъсвания се очакват във вторник и през нощта срещу сряда в почти цялата страна. До ранния следобед по-продължителни и интензивни ще бъдат дъждовете в южната половина на страната, а впоследствие подобни валежи ще обхванат и североизточните райони.

През следващите часове на места се очакват допълнителни 40-50 литра дъжд на квадратен метър към вече падналите количества за денонощието. Съчетанието от преовлажнени почви и продължаващи валежи създава висок риск от наводнения, активиране на свлачища и затруднения в пътния трафик.

Следобед североизточният вятър ще се усилва в Добруджа и по северното крайбрежие. Дневните температури ще останат в широки граници - около и малко под 10 градуса в повечето райони на Западна и Централна България, докато по Черноморието, в югоизточните части на страната и по долното течение на Струма ще достигат 15-16 градуса.

В сряда по-съществените валежи ще се задържат единствено в районите по Черноморието, докато в останалата част от страната постепенно ще спират. В четвъртък облаците над Източна България ще започнат да се разкъсват, но в западните райони ще се запази облачното време. Между петък и неделя ще преобладава слънчево време, въпреки че сутрин ще има условия за мъгли и слана.

През втората половина на седмицата дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, като към нейния край се очаква леко затопляне. От петък до неделя сутрините ще бъдат студени, с температури около нулата в много райони на страната.

В началото на втората седмица на ноември облачността ще се редува със слънчеви периоди, като са възможни и отделни превалявания в Западна България. По-значителни валежи се очакват към края на периода.

В продължение на няколко дни страната ще бъде под влиянието на топъл средиземноморски въздух, който ще доведе до повишение на дневните температури до 15-20 градуса. Около 14-15 ноември обаче се очертава захлаждане и връщане към обичайните за ноември температурни стойности.

Още по темата

Дъждове и силен вятър утре, в сила са червен, оранжев и жълт код

Дъждове и силен вятър утре, в сила са червен, оранжев и жълт код

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Студентите в София без топла вода и парно

Студентите в София без топла вода и парно

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Водещи

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

  • Преди 1 минута
Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

  • Преди 10 минути
Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

  • Преди 15 минути
45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

  • Преди 29 минути
Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

  • Преди 31 минути
Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

  • Преди 45 минути
Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

  • Преди 52 минути
Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

  • Преди 1 час
Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

  • Преди 1 час
ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

  • Преди 1 час