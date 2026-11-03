Променливо време през първата половина на ноември

Преминаването на пореден циклон ще задържи напрегнатата метеорологична обстановка през следващите 36 часа. Валежи с прекъсвания се очакват във вторник и през нощта срещу сряда в почти цялата страна. До ранния следобед по-продължителни и интензивни ще бъдат дъждовете в южната половина на страната, а впоследствие подобни валежи ще обхванат и североизточните райони.

През следващите часове на места се очакват допълнителни 40-50 литра дъжд на квадратен метър към вече падналите количества за денонощието. Съчетанието от преовлажнени почви и продължаващи валежи създава висок риск от наводнения, активиране на свлачища и затруднения в пътния трафик.

Следобед североизточният вятър ще се усилва в Добруджа и по северното крайбрежие. Дневните температури ще останат в широки граници - около и малко под 10 градуса в повечето райони на Западна и Централна България, докато по Черноморието, в югоизточните части на страната и по долното течение на Струма ще достигат 15-16 градуса.

В сряда по-съществените валежи ще се задържат единствено в районите по Черноморието, докато в останалата част от страната постепенно ще спират. В четвъртък облаците над Източна България ще започнат да се разкъсват, но в западните райони ще се запази облачното време. Между петък и неделя ще преобладава слънчево време, въпреки че сутрин ще има условия за мъгли и слана.

През втората половина на седмицата дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, като към нейния край се очаква леко затопляне. От петък до неделя сутрините ще бъдат студени, с температури около нулата в много райони на страната.

В началото на втората седмица на ноември облачността ще се редува със слънчеви периоди, като са възможни и отделни превалявания в Западна България. По-значителни валежи се очакват към края на периода.

В продължение на няколко дни страната ще бъде под влиянието на топъл средиземноморски въздух, който ще доведе до повишение на дневните температури до 15-20 градуса. Около 14-15 ноември обаче се очертава захлаждане и връщане към обичайните за ноември температурни стойности.