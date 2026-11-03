Новини
Търси
Подкаст
Общество

Студентите в София без топла вода и парно

Студентите в София без топла вода и парно

От „Топлофикация“ отказват да приемат сигнали без клиентски номера, а администрациите на общежитията не дават отговор за причината за проблема

От няколко дни студенти от висшите учебни заведения в София са оставени без топла вода и отопление в столичния квартал „Студентски град“, пише NOVA.

По думите им от „Топлофикация София“ отказват да приемат сигнали, тъй като живеещите в общежитията не разполагат с клиентски номера. В същото време от администрациите на студентските общежития не могат да посочат причината за проблема.

Ситуацията създава допълнителни затруднения за студентите, тъй като в много от блоковете е забранено внасянето и използването на отоплителни уреди. Така живеещите в общежитията нямат възможност да си осигурят алтернативно отопление.

Студентите поставят въпроса кой носи отговорност за създалата се ситуация и кога ще бъдат предприети действия за възстановяване на топлоподаването.

Вместо конкретни решения част от съветите, които са получили, са да свикнат да се къпят със студена вода или временно да се приберат по родните си места.

Още по темата

Без топла вода чак до 22 октомври: Удължават ремонта в "Дружба"

Без топла вода чак до 22 октомври: Удължават ремонта в "Дружба"

Край на 25-етажния небостъргач в Студентски град: Ограничават строителството до 8 етажа

Край на 25-етажния небостъргач в Студентски град: Ограничават строителството до 8 етажа

12 неправоспособни шофьори са установени само за няколко часа в Студентски град

12 неправоспособни шофьори са установени само за няколко часа в Студентски град

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Водещи

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

Хакерски атаки удариха и хладилниците на търговски вериги в Германия

  • Преди 2 минути
Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

Разбиха канал за трафик на мигранти през България, задържани са трима

  • Преди 11 минути
Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

Студентските протести в Албания продължават с искания за оставката на премиера Еди Рама

  • Преди 15 минути
45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

45 ранени при преобръщане на пътнически автобус в Турция

  • Преди 30 минути
Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

ЛеБрон Джеймс отпи вино от чашата на фен по време на мач в НБА (ВИДЕО)

  • Преди 32 минути
Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Мъж от Добринище загуби около 1700 евро в измама с антикварни военни вещи

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

  • Преди 46 минути
Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

Още недоволни отбори от съдийството в Първа лига

  • Преди 53 минути
Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Шофьор блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

  • Преди 1 час
Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Пожар изпепели два автомобила в столичния квартал „Дружба“

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

  • Преди 1 час
ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

  • Преди 1 час