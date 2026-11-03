Студентите в София без топла вода и парно

От няколко дни студенти от висшите учебни заведения в София са оставени без топла вода и отопление в столичния квартал „Студентски град“, пише NOVA.

По думите им от „Топлофикация София“ отказват да приемат сигнали, тъй като живеещите в общежитията не разполагат с клиентски номера. В същото време от администрациите на студентските общежития не могат да посочат причината за проблема.

Ситуацията създава допълнителни затруднения за студентите, тъй като в много от блоковете е забранено внасянето и използването на отоплителни уреди. Така живеещите в общежитията нямат възможност да си осигурят алтернативно отопление.

Студентите поставят въпроса кой носи отговорност за създалата се ситуация и кога ще бъдат предприети действия за възстановяване на топлоподаването.

Вместо конкретни решения част от съветите, които са получили, са да свикнат да се къпят със студена вода или временно да се приберат по родните си места.