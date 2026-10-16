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Край на 25-етажния небостъргач в Студентски град: Ограничават строителството до 8 етажа

Край на 25-етажния небостъргач в Студентски град: Ограничават строителството до 8 етажа
Снимка: Район Студентски

След пет години спорове Столичната община предприема нова стъпка към обезопасяването на т.нар. Дупка и отварянето на ул. "8 декември"

Столичната община прие проект за изменение на Подробния устройствен план за терена на т.нар. Дупка в Студентски град. Новият план ограничава максималната височина на застрояване до 26 метра, или 8 етажа, вместо първоначално предвидените 75 метра.

Решението е взето от Общинския експертен съвет по устройство на територията, като предстои окончателното одобряване на плана от кмета Васил Терзиев.

Проблемът с терена започва през 2021 г., когато изкопните работи за планираната 25-етажна сграда довеждат до пропадане на част от тротоара и застрашават пътното платно. Строителството е спряно, но изкопът остава, а част от ул. "8 декември" е затворена за движение.

Новият план предвижда обособяването на четири имота с възможност за жилищно строителство, магазини, офиси и хотел.

От Столичната община подчертават, че основната цел е трайното укрепване на терена, възстановяването на компрометираната инфраструктура и безопасното отваряне на улицата.

Предстоят допълнителни административни и технически процедури, преди да започнат необходимите укрепителни дейности.

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