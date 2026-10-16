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Балкани

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция

Над 3000 хладни оръжия, предназначени за българска компания, са конфискувани в Гърция
Pixabay

Товарът пристигнал на пристанището в Солун, като в документите бил описан като „слънчеви очила и мъниста“

Гръцките митнически власти откриха 3081 хладни оръжия в контейнер от Китай, предназначен за българска компания, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на Независимата служба за публичните приходи (ААДЕ).

Товарът пристигнал на пристанището в Солун, като в документите бил описан като „слънчеви очила и мъниста“. Контейнерът бил избран за проверка на случаен принцип, а съмнението на митническите служители довело до допълнителен контрол с мобилна рентгенова система.

При подробния оглед били открити 24 кашона с различни видове хладни оръжия. Сред тях имало 1900 ками, 470 ножа тип „пеперуда“, 595 меча с различна дължина на остриетата, 110 метални бокса и шест извити ножа тип „карамбит“.

Цялата пратка е конфискувана със съгласието на компетентния прокурор, тъй като откритите предмети попадат в обхвата на гръцкото законодателство за оръжията.

От ААДЕ посочват, че проверките на товарните потоци продължават да бъдат засилени с цел разкриване на незаконна търговия и защита на обществената сигурност.

Гръцките власти не съобщават името на българската компания, посочена като получател на пратката.

 
 
 

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