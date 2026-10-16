Новини
Търси
Подкаст
Икономика

БНБ предупреди за ускоряване на инфлацията и рекорден дефицит по текущата сметка

БНБ предупреди за ускоряване на инфлацията и рекорден дефицит по текущата сметка
БТА

Централната банка прогнозира поскъпване от 5,2% в края на 2026 г. и забавяне на икономическия растеж

Българската народна банка (БНБ) отчита стабилен икономически растеж, но предупреждава за ускоряване на инфлацията и сериозно влошаване на търговското салдо.

През първото полугодие на 2026 г. брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% на годишна база, основно благодарение на вътрешното потребление. Очакванията на БНБ са растежът да се забави до 2,8% за цялата година и до 2,5% през 2027 г.

Особено тревожен е дефицитът по текущата сметка, който достига 8,1% от БВП за последните 12 месеца до юли - най-високото равнище от 2009 г. насам. Според централната банка основните причини са влошеното търговско салдо и отслабената конкурентоспособност на българските предприятия.

Междувременно годишната инфлация е достигнала 5% през август спрямо 3,5% в края на 2025 г. Прогнозата е тя да се ускори до 5,2% в края на настоящата година.

Сред причините са поскъпването на енергийните продукти и услугите, както и последиците от конфликта в Близкия изток.

Заради несигурността БНБ е разработила три алтернативни икономически сценария, които разглеждат възможните ефекти от допълнителни сътресения при цените и доставките на енергийни ресурси.

Още по темата

БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“

БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“

БНБ: Няма да участваме в политически полемики

БНБ: Няма да участваме в политически полемики

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

БНБ одобри новото ръководство на Българската банка за развитие

БНБ одобри новото ръководство на Българската банка за развитие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Матеуш Шчурек: Рисковете за корабоплаването в Черно море може да се отразят на икономическия растеж в България

Матеуш Шчурек: Рисковете за корабоплаването в Черно море може да се отразят на икономическия растеж в България

Митниците и ГП облекчават пропускливостта на "Капитан Андреево"

Митниците и ГП облекчават пропускливостта на "Капитан Андреево"

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Водещи

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

  • Току-що
Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

  • Преди 14 минути
Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

  • Преди 26 минути
България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

  • Преди 36 минути
Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

  • Преди 39 минути
Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

  • Преди 42 минути
Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

  • Преди 52 минути
България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

  • Преди 1 час
Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

  • Преди 1 час
Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

  • Преди 1 час
Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

Стефан Белчев: Има пилот в самолета, държавата няма как да изпадне в свредел

  • Преди 1 час