БНБ предупреди за ускоряване на инфлацията и рекорден дефицит по текущата сметка

Българската народна банка (БНБ) отчита стабилен икономически растеж, но предупреждава за ускоряване на инфлацията и сериозно влошаване на търговското салдо.

През първото полугодие на 2026 г. брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% на годишна база, основно благодарение на вътрешното потребление. Очакванията на БНБ са растежът да се забави до 2,8% за цялата година и до 2,5% през 2027 г.

Особено тревожен е дефицитът по текущата сметка, който достига 8,1% от БВП за последните 12 месеца до юли - най-високото равнище от 2009 г. насам. Според централната банка основните причини са влошеното търговско салдо и отслабената конкурентоспособност на българските предприятия.

Междувременно годишната инфлация е достигнала 5% през август спрямо 3,5% в края на 2025 г. Прогнозата е тя да се ускори до 5,2% в края на настоящата година.

Сред причините са поскъпването на енергийните продукти и услугите, както и последиците от конфликта в Близкия изток.

Заради несигурността БНБ е разработила три алтернативни икономически сценария, които разглеждат възможните ефекти от допълнителни сътресения при цените и доставките на енергийни ресурси.