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България и Франция засилват партньорството си във висшето образоване и STEM обучението

България и Франция засилват партньорството си във висшето образоване и STEM обучението
МОН

Около 1400 деца посещават българските неделни училища във Франция

Засилване на сътрудничеството в научноизследователската и развойната дейност и във висшето образование, партньорство в STEM обучението, популяризиране на българистиката и българската литература във Франция и запазване на обучението по френски език в нашите училища. Това бяха основните теми на срещата между министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и посланика на Франция в България Мари Дюмулен, съобщи пресцентърът на МОН.

Имаме прекрасни установени партньорства с множество френски университети. Искаме да стимулираме сътрудничеството между висшите училища от двете страни и споделянето на инфраструктура и на човешки ресурси“, каза министър Вълчев.

Той отбеляза, че един от приоритетите на Министерството на образованието и науката (МОН) в следващите години е изграждането на по-тясна връзка между университетите и реалната икономика, за което ще се разчита и на партньорския опит на Франция. 

Франция е основен партньор на България в Европейския съюз по отношение на научно-развойната дейност и можем да бъдем горди от това постижение, но и да постигнем повече, каза посланик Дюмулен. Тя постави акцент върху необходимостта студентите и младите учени да познават по-добре възможностите за мобилност и професионално развитие в Европейския съюз, както и да придобиват знания и умения, съобразени с потребностите на икономиката.

Посланик Дюмулен прояви интерес към политиките на МОН за разширяване на STEM обучението в България, като изрази надежда, че паралелно с това и засиленото обучение по френски език ще запази позициите си в нашите училища.

Министър Вълчев обясни, че политиките, които води МОН за формиране на повече специалисти по природни науки като математика, физика, химия и биология, не са за сметка на обучението на младите хора за придобиване на широка хуманитарна култура. 

Особено във висшето образование университетът трябва да запази своята роля да формира хора с широк мироглед, които могат да разбират променящия се свят и критично да осмислят случващото се около тях“, каза министърът.

Той изтъкна, че в Националния STEM център в София и в регионалните центрове в Шумен, Пловдив и Благоевград ще се организират обучения на учители, при които може да се използва опитът на Франция.

Двамата обсъдиха и възможностите за укрепване и развитие на българистиката във Франция, както и за популяризиране на съвременната българска литература сред френската публика.

На срещата стана известно, че около 1400 деца посещават българските неделни училища във Франция. Двете държави ще продължат сътрудничеството си за подпомагане на тяхната дейност, отбелязват от МОН.

За подкрепата на неделните училища можем да кажем, че това са 401 български неделни училища в 43 държави на шест континента с близо 40 000 ученици и с над 8 милиона евро държавно финансиране. 

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