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Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите
Снимка: БТА

Европейските лидери приветстваха подготовката на договора за присъединяване на Подгорица, но отпадна целта за затваряне на всички преговорни глави до края на 2026 г.

Европейският съвет приветства напредъка в подготовката на договора за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, но не потвърди конкретен срок за приключване на преговорите. От окончателните заключения отпадна целта всички преговорни глави да бъдат затворени до края на 2026 г., въпреки че предишният проект предвиждаше подобен график.

В приетия текст се посочва, че европейските лидери подкрепят текущата работа по споразумението за присъединяване и намерението на ирландското председателство да продължи усилията за предварително затваряне на оставащите глави, при условие че Черна гора изпълни необходимите реформи.

Промяната в текста е настъпила след намесата на хърватския премиер Андрей Пленкович, който е представил пред европейските лидери осем искания на Загреб към Подгорица. Според хърватската агенция Hina, цитирана от Index, изпълнението им е условие за получаване на хърватското съгласие за приключване на преговорите.

До момента Черна гора е затворила временно 21 от общо 33 преговорни глави. Хърватия блокира затварянето на глава 31, която обхваща външната политика, сигурността и отбраната.

В заключенията си Европейският съвет се позовава и на инициативата на Европейската комисия "Подготовка за по-широк съюз". Лидерите са взели предложението под внимание и са поискали от Съвета на ЕС да анализира различните му аспекти, преди да продължи работата по него.

Така инициативата не е нито одобрена в цялост, нито отхвърлена. За следващите решения не е определен конкретен срок, което оставя предложението в процедура на допълнително обсъждане.

Сред основните идеи на Комисията е преговорните клъстери и други междинни етапи от процеса на присъединяване да могат да се одобряват с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие. Това би ограничило възможността отделна държава членка да блокира напредъка по тези етапи.

Самото присъединяване към ЕС обаче ще продължи да изисква единодушие, както и ратифициране на договора за присъединяване от всички страни по него.

Северна Македония не е спомената поименно в раздела за разширяването на ЕС, за разлика от други страни кандидатки. Европейският съвет отново определи разширяването като геостратегическа инвестиция в мира, сигурността, стабилността и просперитета и подчерта необходимостта от продължаване на реформите, особено в областта на върховенството на закона.

Макар ЕС да заявява готовност за подготовка за бъдещо разширяване, предложенията на Европейската комисия за промяна на процеса все още не са получили обща подкрепа от държавите членки.

Случаят с Черна гора показва, че дори при напредък в подготовката на договора за присъединяване политическите разногласия между държавите членки могат да повлияят върху темпото на преговорите и върху общите послания за разширяването.

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