Черна гора затвори още три глави по пътя към ЕС

Черна гора направи нова стъпка към членство в Европейския съюз, след като на 12 октомври временно затвори още три преговорни глави – 17, свързана с икономическата и паричната политика, 18 за статистиката и 19 за социалната политика и заетостта. Съветът на Европейския съюз потвърди официално решението, с което броят на временно затворените глави достигна 21 от общо 33.

Напредък в ключови области

Новите глави обхващат сфери от съществено значение за функционирането на една държава в рамките на ЕС. Икономическата и паричната политика изисква съвместимост с европейските правила, статистиката предполага надеждни и съпоставими данни, а социалната политика и заетостта включват въпроси, свързани с пазара на труда и защитата на работниците.

През юли Черна гора постигна напредък и по главите за конкуренцията и митническия съюз. Месец по-рано бяха временно затворени главите за свободното движение на работници и за защитата на потребителите и здравето.

Ирландският държавен министър по европейските въпроси и отбраната Томас Бърн, представляващ ирландското председателство на Съвета на ЕС, приветства напредъка на Черна гора и подчерта значението на разширяването за Европейския съюз.

Правителството в Подгорица си поставя амбициозната цел да приключи преговорната фаза и да се придвижи към членство през 2028 г. Този срок обаче остава политическа цел, а не гарантирана дата за присъединяване. Крайният резултат ще зависи от изпълнението на необходимите реформи, съответствието с европейското законодателство и съгласието на държавите членки.

Албания очаква временното затваряне на още една глава

Албания също продължава преговорите си с ЕС. Според информацията в календара на Съвета на Европейския съюз десетата междуправителствена конференция с Тирана е насрочена за 13 октомври 2026 г. в Люксембург. В дневния ред е предвидено временно затваряне на глава 20, посветена на предприятията и индустриалната политика.

Преди това предложението е получило подкрепа на равнище представители на държавите членки. При официално потвърждение Албания ще разполага с четири временно затворени глави. През юли страната затвори първите три, отнасящи се до науката и научните изследвания, образованието и културата и външните отношения.

Важно е да се прави разграничение между предварителното политическо съгласие и официалното затваряне на дадена глава. Към 12 октомври 2026 г. Черна гора вече има три нови временно затворени глави, докато следващата стъпка на Албания се очаква да бъде формализирана на конференцията на 13 октомври.

Разширяването отново набира скорост

Напредъкът на двете държави се вписва в усилията на ЕС да придвижи политиката си на разширяване. Наред с реформите в страните кандидатки, Съюзът трябва да разглежда и собствената си готовност за приемане на нови членове. Това включва институционалното функциониране, бюджета и възможните преходни механизми.

През юни беше представен и отделен финансов пакет за Черна гора, насочен към подготовката на страната за следващия етап от европейската интеграция.

За Западните Балкани развитието има значение отвъд техническия напредък по преговорните глави. В продължение на години европейската перспектива на региона беше съпътствана от бавни преговори и ограничени практически резултати. Сегашното развитие показва, че процесът може да се придвижва напред, когато реформите в кандидатстващите държави се съчетават с политическа подкрепа от страна на членовете на ЕС.

Предизвикателството остава запазването на този темп до окончателното приключване на преговорите. Временното затваряне на главите е важен етап, но само по себе си не гарантира членство. Именно последователното изпълнение на ангажиментите и готовността на ЕС да взема решения ще определят доколко европейската перспектива за Черна гора и Албания ще се превърне в реален резултат.