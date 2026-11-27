Президентът на Молдова Мая Санду отправи публична покана към бившия европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши да се присъедини към работата на институциите в страната, съобщи румънският телевизионен канал Stirile Pro TV.

В интервю за телевизия Jurnal TV молдовският държавен глава заяви, че опитът на Кьовеши би бил ценен за местната прокуратура и би помогнал на прокурорите в страната да подобрят работата си.

„От свое име я моля да дойде, защото имаме нужда от нея“, заяви Санду.

Повод за коментара ѝ бяха появилите се спекулации, че бившият ръководител на Европейската прокуратура може да поеме поста главен прокурор на Молдова. Президентът обаче уточни, че тази длъжност вече е заета и няма обявена процедура за избор на нов титуляр.

Санду подчерта, че не е обсъждала с Кьовеши конкретна позиция, нито е отправяла официално предложение за назначение. Тя изрази съмнение дали бившият европейски прокурор би проявила интерес към подобна възможност след заемането на толкова висок пост в институциите на ЕС.

„Не знам дали би проявила интерес да дойде в Република Молдова след опита, който е натрупала, и след толкова важна позиция на европейско равнище. Всеки път, когато сме разговаряли, съм търсила съветите ѝ за това как да продължим напред. Нашите прокурори могат да научат много от нея“, посочи молдовският президент.

Андрес Ритер пое ръководството на Европейската прокуратура

Междувременно Европейската прокуратура вече има нов ръководител. Андрес Ритер, назначен за европейски главен прокурор през март 2026 г., положи официална клетва на 26 ноември пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.

На церемонията клетва положиха и шестима новоназначени европейски прокурори от Белгия, Чехия, Франция, Германия, Малта и Словения, съобщиха от институцията.

Ритер наследява Лаура Кодруца Кьовеши, която беше първият европейски главен прокурор. Европейската прокуратура (EPPO) е независим орган на Европейския съюз, чиято основна задача е да разследва и преследва по съдебен път престъпления, засягащи финансовите интереси на Общността.

В правомощията ѝ влизат разследвания на злоупотреби със средства от бюджета на ЕС, както и предприемането на действия за привличане на виновните лица към наказателна отговорност.