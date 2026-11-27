Полицията е открила три птици носорози и контрабандни цигари в автомобил в Тополовградско, съобщиха от МВР.

Проверката е извършена на 26 ноември в района на село Хлябово, където е спрян автомобил, управляван от 26-годишен мъж, с когото пътувал и 21-годишен мъж.

При огледа на багажника са намерени три екземпляра от защитения вид птици носорози.

Освен тях полицаите са открили и 400 къса цигари без акцизен бандерол, укрити в отделение, предназначено за аптечка.

Двамата мъже са задържани, а работата по случая продължава.