Откриха птици носорози и контрабандни цигари в кола в Тополовградско
Полицаите открили птиците при проверка на автомобил в района на село Хлябово
Полицията е открила три птици носорози и контрабандни цигари в автомобил в Тополовградско, съобщиха от МВР.
Проверката е извършена на 26 ноември в района на село Хлябово, където е спрян автомобил, управляван от 26-годишен мъж, с когото пътувал и 21-годишен мъж.
При огледа на багажника са намерени три екземпляра от защитения вид птици носорози.
Освен тях полицаите са открили и 400 къса цигари без акцизен бандерол, укрити в отделение, предназначено за аптечка.
Двамата мъже са задържани, а работата по случая продължава.