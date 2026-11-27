Кокаин на стойност 48 806 евро е иззет от автомобил в Пловдив, а 22-годишен мъж е обвинен за държането му с цел разпространение, съобщиха от Окръжната прокуратура – Пловдив (ОП – Пловдив).

Наркотикът тежи 1026 грама и е открит в лек автомобил, ползван от обвиняемия, сочат данните на държавното обвинение. Според него мъжът е държал високорисковото вещество на 26 ноември.

Полиетиленовите пликове с прахообразно вещество са иззети в четвъртък при полицейска операция на Шесто районно управление към Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) – Пловдив. При полеви наркотест веществото е реагирало на кокаин, посочват от прокуратурата.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а ОП – Пловдив ще внесе в съда искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“.