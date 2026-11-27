Бившата порноактриса и бивш депутат в италианския парламент Илона Сталер, по-известна като Чичолина, обяви намерението си да се включи в надпреварата за кметския пост в Рим, съобщи тя в интервю за италианската радиопрограма RAI Radio 1.

75-годишната Сталер заяви, че на по-късен етап ще обяви политическата формация, с която ще участва в изборите. Тя не скри увереността си, че може да управлява италианската столица по-успешно от настоящия кмет Роберто Гуалтиери, който ще се бори за втори мандат на изборите догодина.

Чичолина живее в Рим от 1972 г. и заяви, че иска да допринесе за превръщането му в модерен град.

Илона Сталер е родена през 1951 г. в Будапеща, Унгария. Баща ѝ Ласло напуска семейството, когато тя е още дете. В ранните си години изучава пиано, цигулка и балет. На 13-годишна възраст започва работа като модел към унгарската държавна фотографска агенция, а на 20 години печели конкурса „Мис Унгария“.

По-късно работи в хотел, като според разпространявани информации през този период унгарските тайни служби правят опит да я привлекат за сътрудничество заради професията ѝ.

В началото на 70-те години се омъжва за Салваторе Меркури, клиент на хотела, в който работи. Той е от Калабрия, а бракът им ѝ позволява да се установи в Италия и да получи италианско гражданство.

През 1973 г. Сталер среща режисьора и продуцент на порнофилми Рикардо Скики. Запознанството им поставя началото на кариерата ѝ в порноиндустрията, откъдето идва и широката ѝ популярност с псевдонима Чичолина.

Освен с артистичната си дейност тя става известна и с политическите си амбиции. През 1987 г. се кандидатира от Италианската радикална партия и е избрана за депутат в италианския парламент, след като получава близо 20 000 преференциални гласа. На следващите избори, пет години по-късно, не успява да запази мястото си.

През 2002 г. прави опит да влезе и в унгарския парламент, но кандидатурата ѝ не е успешна.

През годините Чичолина развива дейност и извън порноиндустрията. Тя участва във филми от традиционното кино, реализира музикални проекти и се появява в различни телевизионни риалити формати.