Около 411 000 души в Нидерландия са получавали обща социална помощ към края на септември 2026 г. Това е с 4000 души повече спрямо същия период на миналата година, въпреки че през последните няколко тримесечия общият брой се е променял слабо, показват предварителни данни на Централното статистическо бюро на страната.

Най-голям е ръстът сред хората под 27 години. Към края на септември 43 000 души от тази възрастова група са получавали помощи – с 6,3% повече на годишна база. През второто тримесечие годишният ръст е бил 5,6%. Статистическото бюро все още проучва причините за тенденцията, като сред възможните обяснения посочва по-високата безработица сред младите и увеличения приток на млади хора със статут на бежанци.

Най-многобройни остават получателите на възраст от 45 години до пенсионна възраст. Те са 228 000, с 0,1% по-малко спрямо година по-рано. В групата от 27 до 44 години броят им е нараснал с 1,2% до 140 000 души.

През септември министърът на труда Тиери Артсен съобщи, че е осигурил финансиране до 2027 г. за мярка, която цели да достигне до хората с право на социална помощ, които не я ползват. Планираното съкращаване на средствата за мярката беше отменено след критики.