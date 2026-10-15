Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

Еднократните помощи при раждане на дете ще бъдат увеличени с над 56%, а обезщетението за отглеждане на дете през втората година ще достигне 450 евро месечно. Това предвижда проектът на държавния бюджет за 2027 г., съобщи социалният министър Наталия Ефремова, цитирана от NOVA. Планира се и увеличение на детските добавки, както и на подкрепата за семействата с деца с увреждания.

Въпреки препоръките на Европейската комисия за ограничаване на социалните разходи правителството възнамерява да отдели повече средства за подпомагане на семействата и уязвимите групи, обясни министърът.

Детските добавки се увеличават с до 19%

Според заложените в проектобюджета мерки месечните помощи за деца ще нараснат с между 16% и 19% в зависимост от броя на децата в семейството.

От тази форма на подкрепа в момента се възползват над 400 000 семейства в България.

Предвиждат се и по-високи плащания за отглеждане на деца с увреждания. При най-високата степен на увреждане месечната помощ ще бъде увеличена с над 100 евро.

Значителен ръст е заложен и при еднократните помощи за раждане на дете, които трябва да нараснат с повече от 56%.

Майчинството през втората година става 450 евро

Промени се предвиждат и в обезщетенията за майчинство.

За втората година от отглеждането на детето е планирано увеличение от 13%, с което месечното обезщетение ще достигне 450 евро.

Кабинетът предлага и по-сериозен финансов стимул за майките, които се върнат на работа, преди детето им да навърши две години.

В тези случаи те ще могат да получават 75% от обезщетението, което иначе би им се полагало при продължаване на отпуска за отглеждане на дете.

Очаква се повишение и на обезщетенията през първата година от майчинството за част от осигурените майки. То е свързано с планираното увеличение на максималния осигурителен доход, тъй като размерът на плащането зависи от осигурителния доход през предходен период.

Данъчни облекчения и по-високи социални помощи

Социалният министър съобщи още, че се подготвят допълнителни данъчни облекчения за семействата.

Планира се и актуализиране на доходните прагове за получаване на социални помощи, така че увеличението на доходите да не води автоматично до загуба на право на подпомагане.

По-високи плащания са предвидени и за хората с увреждания, както и за домакинствата с доходи под линията на бедност.

Част от тези помощи са пряко обвързани с размера на линията на бедност и се увеличават при нейното повишаване.

Минималната заплата може да достигне 672 евро

Наталия Ефремова коментира и предстоящото увеличение на минималната работна заплата.

В проекта на бюджета за 2027 г. засега е заложен размер от 660 евро, но окончателното решение все още не е взето.

„Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро“, заяви министърът.

По думите ѝ размерът на минималното възнаграждение трябва да осигурява достатъчно средства за основните нужди на работещите, без да създава прекомерна тежест за работодателите.

Очаква се окончателният размер да бъде определен в следващите две седмици, след уточняване на параметрите на държавния бюджет.

Правителството обещава повече социални средства въпреки ограниченията на ЕС

Ефремова потвърди, че проектът на Бюджет 2027 вече е изпратен за консултации в Брюксел.

България има ангажименти към Европейската комисия за ограничаване на бюджетния дефицит, като сред отправените препоръки са и мерки за намаляване на социалните разходи.

Въпреки това кабинетът е решил да заложи увеличение на подкрепата за семействата с деца и хората в уязвимо положение.

Според социалния министър допълнителните разходи ще бъдат компенсирани чрез мерки за повишаване на приходите в бюджета.