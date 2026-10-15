Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

47-годишен мъж от Разград получи условна присъда за притежание на над 1,1 кг кокаин. Това съобщиха от Окръжния съд в града.

Наркотикът е открит в края на август тази година в жилища, обитавани от мъжа. Иззетото количество е 1116 грама, оценено на 223 078,29 евро.

Съдът е одобрил споразумение между Окръжната прокуратура в Разград, обвиняемия и неговия защитник. Мъжът е признал вината си и е приел наказание от две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително.

Освен това той трябва да заплати 1273,49 евро съдебни разноски. Иззетият кокаин се отнема в полза на държавата и ще бъде унищожен по установения ред.

Одобреното споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване, уточняват от съда.