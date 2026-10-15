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Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро
pixabay

Иззетото количество е 1116 грама, а мъжът получи две години затвор с четиригодишен изпитателен срок

47-годишен мъж от Разград получи условна присъда за притежание на над 1,1 кг кокаин. Това съобщиха от Окръжния съд в града.

Наркотикът е открит в края на август тази година в жилища, обитавани от мъжа. Иззетото количество е 1116 грама, оценено на 223 078,29 евро.

Съдът е одобрил споразумение между Окръжната прокуратура в Разград, обвиняемия и неговия защитник. Мъжът е признал вината си и е приел наказание от две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително.

Освен това той трябва да заплати 1273,49 евро съдебни разноски. Иззетият кокаин се отнема в полза на държавата и ще бъде унищожен по установения ред.

Одобреното споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване, уточняват от съда.

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