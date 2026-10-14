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Трима задържани за разпространение на наркотици в Разградско

Трима задържани за разпространение на наркотици в Разградско
МВР - Разград

При полицейската акция са открити синтетичен канабиноид в автомобил и канабис в жилище в село Гецово

Трима души са задържани в Разградско в рамките на полицейска акция срещу уличната търговия с наркотици. Операцията е проведена от служители на ОДМВР - Разград, съобщиха от МВР.

При проверка на автомобил на главен път I-2, в района на „Пътконсулт“, около 21:00 ч. на 13 октомври униформените открили на задната седалка бутилка с прозрачна течност с тегло 985 грама. Извършеният на място полеви тест показал наличие на синтетичен канабиноид.

При последвал обиск в жилище, обитавано от 18-годишен младеж в село Гецово, са намерени саморъчно свити цигари и пластмасов контейнер със суха тревиста маса. Общото тегло на веществото е 5,95 грама, а полевият тест е отчел наличие на канабис.

Разследването е установило данни, че тримата мъже на 25, 21 и 18 години, които са криминално проявени, употребяват и разпространяват наркотици. Те са задържани за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване, а документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.

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